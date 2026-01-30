Ludogorec lesz a Ferencváros ellenfele a nyolcaddöntőért

Az európai szövetség (UEFA) nyoni központjában tartott pénteki sorsoláson az is kiderült, hogy az FTC kiemeltként idegenben kezdi a párharcot. Ha Robbie Keane vezetőedző együttesének sikerül továbbjutnia, akkor a legjobb 16 között a portugál FC Portóval vagy Bragával kell majd megküzdenie. Az FTC ebben az idényben már háromszor játszott a Ludogoreccel, a Bajnokok Ligája-selejtezőjében idegenben döntetlent ért el (0-0), otthon pedig győzött (3-0), az EL alapszakaszában pedig – szintén a Groupama Arénában – ugyancsak megverte (3-1) a bolgár csapatot.

A nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő párharc első mérkőzését február 19-én, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik.

A nyolcaddöntő találkozóira március 12-én és 19-én kerül sor.

Az Európa-liga döntőjének május 20-án Isztambul ad otthont.