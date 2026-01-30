Djokovic maratoni meccsen búcsúztatta a címvédő Sinnert

A legutóbbi két kiírásban győztes Sinner 6-4-re vezetett a 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb elleni párharcban, utóbbi kalandos és könnyebb úton jutott a négy közé: legutóbb a harmadik fordulóban nyert szettet, ugyanis a cseh Jakub Mensik nem tudott kiállni ellene, majd a negyeddöntőben Lorenzo Musetti már kétjátszmás előnyben volt, amikor sérülés miatt fel kellett adnia a küzdelmet.

A találkozó ennek fényében (is) a papírformának megfelelően indult, Sinner magabiztos játékkal nyerte az első játszmát, a másodikban azonban a 38 éves szerb „megérkezett” a meccsbe és kiegyenlített. Djokovic két év és három meccs után nyert újra szettet Sinner ellen, legutóbb a 2024-es melbourne-i viadal elődöntőjében volt erre képes. A harmadik felvonás fej fej melletti küzdelmet hozott, a hajrában Sinner a legjobb pillanatban, 5:4-es vezetésénél brékelte Djokovicot, s így karnyújtásnyira került sorozatban harmadik AO-döntőjétől.

A negyedik szett Djokovic-brékkel indult, és a szerb kiválóság hatalmas küzdelemben végig is vitte azt, ezzel több mint három óra játék után kiharcolta a mindent eldöntő ötödik felvonást. Az utolsó szett elején a szerbnek öt bréklabdát kellett hárítania – szebbnél szebb ütésekkel tette mindezt –, majd 3:3-nál az elnyűhetetlen veterán elvette a déltiroli teniszező adogatását, és három további bréklabdát kivédve hozta a sajátját (5:3). Fokozódtak az izgalmak, mindketten az végső tartalékaikat mozgósították, Djokovic meccslabdánál óriásit hibázott, de a harmadik próbálkozásánál az olasz kiütötte a labdát.

A belgrádi klasszis a vasárnapi fináléban a világelső Carlos Alcarazzal csap össze.

Eredmények, elődöntő:

férfiak: Djokovic (szerb, 4.)-Sinner (olasz, 2.) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

korábban:

Alcaraz (spanyol, 1.)-Zverev (német, 3.) 6:4, 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 6:7 (4-7), 7:5