2026. január 30., péntek

Előd

EUR 381.57 Ft
USD 319.15 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Pásztor István nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatától

MH/MTI
 2026. január 29. csütörtök. 21:50
Megosztás

Nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, Pásztor István.

Pásztor István nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatától
Kihez kerül az irányítás joga?
Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

A zöld-fehér klub honlapja csütörtökön számolt be róla, hogy a szakember az egyesületnél töltött negyedik idényt követően int búcsút a csapattól. A korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kilépett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelt.

A hazai sorozatokban a legnagyobb sikere, hogy az előző szezonban - a korábbi negyedik helyek után - bronzérmes lett az NB I-ben. A jelenlegi idényben - féltávnál - a negyedik helyen áll az együttes.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink