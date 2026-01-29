Pásztor István nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatától

A zöld-fehér klub honlapja csütörtökön számolt be róla, hogy a szakember az egyesületnél töltött negyedik idényt követően int búcsút a csapattól. A korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kilépett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelt.

A hazai sorozatokban a legnagyobb sikere, hogy az előző szezonban - a korábbi negyedik helyek után - bronzérmes lett az NB I-ben. A jelenlegi idényben - féltávnál - a negyedik helyen áll az együttes.