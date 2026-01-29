Ötvös került Raemaekers helyére a ferencvárosi védelembe

A ferencvárosi védelemben Ötvös Bence került a sárga lapjai miatt eltiltott Toon Raemaekers helyére a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában, melyben az angol Nottingham Forest vendégeként lép pályára a magyar bajnok.

Robbie Keane vezetőedző más poszton nem változtatott az egy hete a Panathinaikosz ellen 1-1-re végződött hazai mérkőzéshez képest. Dibusz Dénes sérülése nyomán Gróf Dávid áll a kapuban, előtte pedig az Ibrahim Cissé, Ötvös, Szalai Gábor védőhármas szerepel majd. A széleken Cadu és Cebrails Makreckis duónak szavazott bizalmat az ír szakember, a középpályát pedig Gabi Kanichowsky, Julio Romao és Kristoffer Zachariassen alkotja. Yusuf mellett ismét Jonathan Levi játszik majd legelöl.

Napközben a ferencvárosi szurkolók ellepték Nottingham utcáit, a hírek szerint több mint ezerötszázan utaztak el Magyarországról. Egyes drukkerek már hétfőn megérkeztek, így arról is beszámoltak, hogy kilátogattak a város másik csapata, a negyedosztályban szereplő Notts County mérkőzésére, amelyre kilencezren voltak kíváncsiak. Az angol és magyar drukkerek békésen megfértek egymás mellett, sokan a meccsre készített sálat is beszereztek húsz font ellenében.

A mérkőzés az osztrák Sebastian Gishamer sípjelére magyar idő szerint 21 órakor kezdődik, a Ferencváros győzelemmel biztosan nyolcaddöntőbe jut, döntetlen esetén ez már kétségessé válik, míg vereséggel biztosan pályára kell lépnie februárban a 16 közé kerülésért. A Nottingham Forest a meccs kimenetelétől függetlenül továbbjutott, de mindenképpen játszania kell a nyolcaddöntőért.

A találkozót élőben közvetíti az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és Kossuth Rádió.