Csoportelsőként középdöntős a magyar csapat

Középdöntőbe jutott - csoportelsőként - a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon, miután a harmadik csoportmérkőzését is megnyerte: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata csütörtökön 28-4-re győzte le a házigazda portugálok együttesét.

A tavaly vb-ezüstérmes magyarok hétfőn 9-7-re múlták felül az olimpiai bajnok spanyolokat, kedden pedig 28-3-ra a románokat. Egy nap szünet után az utóbbihoz hasonló, bár egy kicsit szorosabb mérkőzésre lehetett számítani, és végül 24 gólos magyar siker született. A legeredményesebb ezúttal Vályi Vanda volt hat találattal.

A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese – amely a csoportjában második spanyolokkal szemben megszerzett három pontot magával viszi – a D jelű négyesből kap ellenfeleket. Előbb a címvédő hollandokkal játszik szombaton, majd az izraeliekkel vasárnap. Innen az első kettő kerül az elődöntőbe.

Női Európa-bajnokság, Funchal:

B csoport, 3. forduló:

Magyarország-Portugália 28-4 (7-2, 7-1, 7-1, 7-0)

gólszerzők: Vályi 6, Hajdú 5, Faragó, Sümegi, Aubéli, Garda, Tiba, Szilágyi, Varró 2-2, Keszthelyi, Dömsödi, Rybanska 1-1, illetve Machado, Fernandes, Arromba, Lousa 1-1

Magyarország:

Neszmély Boglárka – Faragó Kamilla, Varró Eszter, Tiba Panna, Vályi Vanda, Sümegi Nóra, Keszthelyi Rita – cserék: Aubéli Tekla, Hajdú Kata, Szilágyi Dorottya, Dömsödi Dalma, Rybanska Natasa, Garda Krisztina, Golopencza Szonja

A portugálok ezt megelőzően tíz éve, Belgrádban szerepeltek Európa-bajnokságon, az akkor 12 csapatos mezőnyben a tizedik helyen végeztek. A később aranyérmes magyarok a csoportkörben találkoztak velük és 25-0-ra győztek.

A hétfőn és kedden lejátszott két meccs után Cseh Sándor arról beszélt, hogy a hétvégi feladatokra minialapozást tervez, melyben az edzések és az újabb mérkőzés mellett a regenerálódásra és pihenésre is odafigyelnek. A csapat szerdán szárazföldi tréning mellett kisebb kirándulást tett a belváros fölötti hegyen elterülő botanikus kertben, csütörtökön délelőtt medencés edzésen vett részt, péntekre pedig dinamikus, felpörgető jellegű foglalkozásokat tervez a kapitány, benne „kétkapuzást, akár az olaszokkal”.

A magyar keretből csütörtökön Leimeter Dóra kapott pihenőt a csütörtöki mérkőzésre, amely „nem mozgatta meg” a hazai szurkolókat. A kapuban ismét a spanyolok ellen kimagasló teljesítményt nyújtó Neszmély Boglárka kezdett.

Az első pár támadás nem hozott gólt, majd Vályi talált először a kapuba. A portugál próbálkozások a kapufán, vagy Neszmély kinyúló kezén haltak el, aztán egy gyors és pontos akciót Faragó zárt le eredményesen. Machado révén előnyből szépítettek a portugálok, de aztán Hajdú értékesített egy magyar fórt. Szoros emberfogással nehezítették meg ellenfelük dolgát a magyarok, és labdaszerzés után gyors akciókat vezettek. Hajdú ötméterest harcolt ki és be is lőtte, később pedig Vályi növelte az előnyt két góllal. Magyar felúszás közben szabálytalanság történt, a fordulásnál tisztán maradt Fernandes, aki a kapuba emelt. Szilágyi viszont pontos passzokat követően látványosan kiemelkedve szép gólt lőtt közelről.

A második negyedben Faragó, majd Sümegi volt eredményes, közben Arromba dolgozott ki magának helyzetet és ejtett szépen a magyar kapuba. Keszthelyi gólja után Szilágyi szerzett labdát, pontosan passzolt, majd Vályi is, az egyedül maradt Aubéli pedig közelről nem hibázott. Vályi büntetője kimaradt, de ugyanő pár másodperccel később már pontosan célzott. A negyed utolsó két gólját pedig Hajdú és Garda lőtte.

A szövetségi kapitány kérésének megfelelően nagy tempót diktált a magyar csapat, agresszív védekezéssel kevés esélyt adott a portugáloknak a kibontakozásra. A labdaszerzésekben elsősorban Szilágyi jeleskedett.

Portugál góllal indult a harmadik szakasz – melyben már Golopencza Szonja tempózott a kapu előtt –, erre Tiba válaszolt, majd Sümegi találatát videózás után adták meg. Dömsödi centerből talált be, aztán Vályi, Aubéli, Garda és Varró is gólt lőtt, miközben a portugálok ötméteresből sem tudtak betalálni.

A záró nyolc percben Tiba, Szilágyi, Vályi, Rybanska, Varró és a kétszer eredményes Hajdú növelte a magyar találatok számát, Golopencza pedig hatékonyan őrizte a kapuját. A magyar csapatból mindegyik mezőnyjátékos lőtt gólt.