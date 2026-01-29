Mbappé szerint az elszántság hiányzott a Real Madridból

A királyi együttes kettős emberhátrányban fejezte be a meccset, a negyedik portugál gólt pedig a hazaiak kapusa, az ukrán Anatolij Trubin szerezte fejjel a 98.percben. Ez a találat sokat ért a Benficának, amely így jobb gólkülönbségének köszönhetően a 24., még továbbjutást érő pozícióban zárta az alapszakaszt és készülhet a folytatásra. A Real Madrid vereségével kiszorult a legjobb nyolcból, így nem jutott egyenes ágon a nyolcaddöntőbe és a Benficához hasonlóan pályára kell lépnie a rájátszás első körében. „Ez nem a minőségről vagy a taktikáról szólt” - értékelt a világbajnok támadó, aki csapata góljait szerezte. - „Jobban kell akarnod a sikert, mint az ellenfelednek.”

Mbappé úgy véli, a vendéglátók számára volt igazából tétje a találkozónak, akik ki akarták harcolni a továbbjutást, míg a Realon ez nem érződött. A Xabi Alonsót a kispadon váltó Álvaro Arbeloa vezetésével az előző három tétmeccsét megnyerte a Real Madrid, Mbappé meglátása alapján azonban ezúttal nem játszottak kiegyensúlyozottan. A korábban a Realt is irányító José Mourinho, a Benfica trénere nem titkolta, hogy érzelmes pillanatokat hozott számára a meccs, egyben megérdemeltnek nevezte csapata sikerét.

Mint mondta, a Benficának nagy presztízst jelent a spanyol klub legyőzése. Rámutatott: 3-2-nél úgy érezte, ez az állás még nem elég a három pont begyűjtéséhez, így szerencséjük volt a mérkőzést eldöntő pontrúgással. „A kapusunk, Trubin, aki két méter magas, bement a tizenhatoson belülre és fantasztikus, történelmi gólt szerzett. Úgy tűnt, mintha a stadion menten összeomlana, hihetetlen volt” - fejtette ki a portugál edző. Egykori játékosa, Arbeloa szerint bár tudták, mi a tét, nem tudtak felnőni a helyzethez.

„Szeretném azt mondani, hogy csak egyetlen dolog vezetett a vereséghez, ám valójában sok tényező szerepet játszott: nehézségek a párharcokban, problémák a labdával és nélküle. Messze voltunk attól az önmagunktól, amilyennek lennünk kellene” - fogalmazott kritikusan a spanyol szakember. A 16 közé kerülésért sorra kerülő párharcokat pénteken sorsolják.