Gulácsiék a Mainzot fogadják

A lipcseiek nem a legjobb hangulatban készülhetnek a szombati mérkőzésre, miután kedden az utolsó pillanatokban veszítettek pontokat az utolsó előtti St. Pauli vendégeként a 16. fordulóból elhalasztott mérkőzésen. A döntetlennel ugyanakkor - a jobb gólkülönbségének köszönhetően - a Lepizig megelőzte a Stuttgartot és feljött a Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyre. Gulácsiék a 16., osztályozós helyen álló Mainz ellen egyértelmű esélyesei a meccsnek, még úgy is, hogy a csapat legjobb gólszerzője, az osztrák Christoph Baumgartner kedden begyűjtötte az ötödik sárga lapját, ezért nem léphet pályára.

A Leipzig mellett szól, hogy a mainziak idegenben csapnivalóan teljesítettek eddig, kilenc mérkőzésen csupán egyetlen győzelmet arattak, még szeptember 20-án, az Augsburg otthonában. A tabella kilencedik helyén álló Union Berlin hat veretlenül megvívott találkozó után kapott ki otthon a második Borussia Dortmundtól, és ezúttal sem lesz könnyű dolga. A fővárosiak ugyanis a harmadik Hoffeinhemhez látogatnak, mely szintén a sárga-feketéktől kapott ki legutóbb, még tavaly decemberben. A csapat azóta hat meccse veretlen, ráadásul ezek közül ötször győzött.

A forma és a helyezés is a Hoffenheim sikerét ígéri, viszont az Schäferéknek kedvez, hogy piros lapos eltiltás miatt nem játszhat a hazaiak egyik legjobbja, a holland Wouter Burger. A bajnoki veretlenségét az előző körben az Augsburggal szemben elvesztő Bayern München szerdán, a Bajnokok Ligájában idegenben verte a PSV Eindhovent, s ezzel biztosította helyét a nyolcaddöntőben. A bajorok szombaton a 14. Hamburghoz látogatnak, akikkel legutóbb 2017-ben játszottak idegenben bajnoki meccset. A forduló a jelenleg sérült Dárdai Bencét foglalkoztató Wolfsburg kölni vendégjátékával kezdődik péntek este és vasárnap a bajnokságban október óta veretlen Borussia Dortmund és a ligautolsó Heidenheim mérkőzésével zárul.