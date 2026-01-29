Döntetlennel búcsúzott a magyar válogatott

A magyar válogatott utolsó csoportmérkőzésén 2-2-es döntetlent játszott a kétszeres győztes Olaszországgal a lett-litván-szlovén rendezésű futsal Európa-bajnokság csütörtöki játéknapján, és csak rosszabb gólkülönbsége miatt búcsúzott a tornától.

Suscsák Máté (j) és az olasz Carmelo Musumeci a férfi futsal Európa-bajnokság D csoportjának 3., utolsó fordulójában játszott Olaszország - Magyarország mérkőzésen a ljubljanai Tivoli Arénában 2026. január 29-én.

A mérkőzés előtt Barczi Róbert, a Magyar Labdarúgó Szövetség sportigazgatója köszöntötte a kapus Alasztics Marcellt 100., illetve a támadó Rutai Balázst 50. válogatott mérkőzésén. Utóbbi játékos a portugáloknak is betalált, az olaszok ellen pedig duplázott.

A magyar válogatott egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel fejezte be szereplését a kontinenstornán.

Az előzetes fogadkozásoknak megfelelően valóban agresszíven és koncentráltan játszott a magyar válogatott, lényegesen magasabb hőfokon pörögtek a játékosok, mint két nappal korábban a portugálok ellen. A kapuban Alasztics Marcell a tornán már megszokott klasszis teljesítményt nyújtotta, elöl pedig Rafinha és Fekete Márk is közel állt a vezetés megszerzéséhez. Érthető volt az igyekezet, mivel Sergio Mullor szövetségi kapitány csapata csak győzelemmel végezhetett a D csoport második, továbbjutást érő helyén. A két lehetőséget követően aztán Rutai Balázs a nyolcadik percben szöglet után bombázta a labdát a léc alá. Az olaszok a 12. percben egyenlítettek, de a magyar csapat hasonlóan pontosan és összehangoltan játszott, mint a lengyelek legyőzésekor, és Suscsák Máté két közeli lövésénél is a kapus védett hatalmasat, Kajtár Mátyás pedig a kapufát találta el.

Fordulás után az ellenfél többet tartotta a labdát a magyar térfélen, de inkább távoli lövésekkel próbálkozott, mintsem kidolgozott helyzetekkel. A magyar nemzeti csapat ekkor a kontratámadásokban bízott, de lényegesen kevesebbszer jutott el az olasz kapuig. Amikor azonban Suscsák Máté a 34. percben lefordult védőjéről, csak szabálytalanul tudták megállítani, a büntetőből pedig Rutai újra vezetést szerzett. Az előny két percig sem tartott, és az újabb egyenlítéssel ismét az olaszok álltak továbbjutásra. A hajrában üresen maradt a magyar kapu, de az öt a négy elleni játék nem vezetett eredményre, így maradt a 2-2-es döntetlen, ami a búcsút jelentette a magyar csapatnak.

Férfi futsal Eb, csoportkör, 3. forduló, D csoport: Olaszország-Magyarország 2-2 (1-1) Ljubljana, Tivoli Aréna, 400 néző. v.: Ondrej Cerny (cseh), Nikola Jelic (horvát) Magyarország: Alasztics - Fekete, Rábl, Rafinha, Kajtár - cserék: Gémesi, Vatamaniuc-Bartha, Bencsik, Szalmás, Pál, Rutai, Suscsák, Büki, Szabó L. gólszerzők: De Oliveira (12.), Calderolli (35.), illetve Rutai (8., 34. - büntetőből) A csoport másik mérkőzésén: Portugália-Lengyelország 3-2 (2-2) A végeredmény: 1. (és továbbjutott) Portugália 9 pont, 2. (és továbbjutott) Olaszország (8-8) 4, 3. MAGYARORSZÁG (7-9) 4, 4. Lengyelország 0

A tizenhat csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá - ha szükséges - a gólkülönbség, majd a több szerzett gól.

A negyeddöntő programja:

szombat:

Franciaország-Ukrajna, Riga, 16.00

Örményország-Horvátország, Kaunas, 19.00

vasárnap:

Portugália-Belgium, Ljubljana, még nincs kezdési időpont

Spanyolország-Olaszország, Ljubljana, még nincs kezdési időpont