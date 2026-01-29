Djokovic nem fut a tenisz jelenlegi legjobbjai után

Ingerülten reagált Novak Djokovic arra a felvetésre, hogy ahogyan a karrierje elején, most is a tenisz két legjobbja után fut.

Novak Djokovic nem adja fel a küzdelmet a rekordot jelentő 25. Grand Slam-győzelemért

A szerb játékostól egy újságíró kérdezte meg a Lorenzo Musettivel vívott mérkőzést követően, milyen érzés számára, hogy ahogyan a karrierje elején a két legjobb teniszező, Rafael Nadal és Roger Federer sikerei után futott, most ismét a két legjobb, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz nyomában van.

A 38 éves szerb teniszező – aki a világranglista negyedik helyén áll – sértőnek nevezte a kérdést, és rámutatott, hogy a két éra között eltelt 15 év, amikor sikert sikerre halmozott, többek között 24 Grand Slam-tornagyőzelmet aratott. Hozzátette: ő már nem fut senki után.

Novak Djokovic arról is beszélt, hogy óriási meglepetésre lenne szükség ahhoz, hogy az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi döntője ne Carlos Alcaraz és Jannik Sinner összecsapását hozza, ugyanakkor hangsúlyozta: nem adja fel a küzdelmet a rekordot jelentő 25. Grand Slam-győzelemért.

Elismerte, hogy a Jannik Sinner és Carlos Alcaraz jelenleg a mezőny legjobb játékosai közé tartozik, de kijelentette: az utolsó labdamenetig harcolni fog.

A szerb teniszező 2025-ben valamennyi Grand Slam-tornán az elődöntőben búcsúzott. Amennyiben pénteken legyőzi Sinnert, a legidősebb férfi lesz, aki döntőbe jut Melbourne-ben.