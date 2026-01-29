A válogatott keret bővítésében bízik a férfi tornászok új szövetségi kapitánya

A Győri AC vezetőedzője az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában csütörtökön arról beszélt, hogy minden hónapban Tatán edzőtáborozik egy hetet a válogatott, viszont a - korábban megszokott - szerdai közös keretedzéseket a Budapest és Győr közötti közlekedési nehézségek miatt most „hanyagolják”. A beszélgetés során szóba a került a sportág szabályainak változása. A szakember kiemelte, hogy olimpiai cikluson belül is többször változhatnak a szabályok, amihez alkalmazkodniuk kell. Mint mondta, a 2024-es párizsi olimpia után az addigi tíz elemből álló gyakorlatokat nyolc elemes gyakorlatok váltották fel. „Hoztak egy olyan szabályt, hogy a leugrásnál nem fixálták a bónuszpontot, hanem a leugrás értékét megkaphatta a tornász a gyakorlat végén.

Ugye ebből következik, hogy minden tornász nehezebb leugrást próbált, viszont sajnos voltak sérülések ebből” - említett egy példát, hozzáfűzve, hogy újabb módosítással most ismét fixen öt tizedpont kapható érte. - „Mindig egy picit finomodnak, változnak, mi meg alkalmazkodunk hozzá.” - fogalmazott. Szűcs Róbert a válogatottra váró feladatokra térve, azzal kezdte, hogy mivel a zágrábi Európa-bajnokság augusztusban, a rotterdami világbajnokság pedig októberben lesz, a korábbiaknál kicsit később kezdik el a versenyszezont a világversenyeken szóba jöhető tornászokkal, akikre így hosszabb alapozó, majd szintén a szokásosnál hosszabb átmeneti időszak vár. A válogatott tornászok első versenye az eszéki világkupa lesz áprilisban.

A szakember beszélt arról is, hogy egy bővebb, 15 fős kerettel dolgoznak jelenleg és bízik benne, hogy a létszám jövőre akár 20 főre is emelkedhet. Mint mondta, a mostani keret egy része 18-19 esztendős, és számukra a legnagyobb kihívásnak a keretben tartást tekinti, illetve fontosnak tartja, hogy a fiatalok szokják a nemzetközi versenyek hangulatát. Az idei célokra térve Szűcs Róbert elmondta, a csapat számára fontos, hogy az Eb-n az első 13 között végezzen, mert ebben az esetben vehet részt majd a rotterdami vb-n, ahonnan három csapat kijut az olimpiára. Jelezte, örülne, ha a kontinensviadalon csapatban a döntőt jelentő első nyolc hely valamelyikét sikerülne megszereznie a válogatottnak.

A szakember beszélt arról is, hogy a versenyzőknek anyagerősségben, illetve kivitelben is kell fejlődniük, illetve a gyengébb szereiken, ahol az élcsapatoktól le vannak maradva, az a cél, hogy felzárkózzanak. Tanítványa, az egyéni összetettben olimpiai kilencedik és világbajnoki nyolcadik Mészáros Krisztofer esetében többek között gyűrűn az erőelemekben lát fejlődési lehetőséget.