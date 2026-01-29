A Ferencváros 4-0-ra kikapott a Nottingham Forest vendégeként

A Ferencváros 4-0-ra kikapott csütörtökön az angol Nottingham Forest vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának nyolcadik, utolsó fordulójában, így 12. helyezettként játszania kell majd a 16 közé kerülésért.

Cadu, a Ferencváros és James McAtee, a Notthingam játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában játszott Notthingam Forest - Ferencváros mérkőzésen az angliai Nottinghamben 2026. január 29-én.

A szigetországiak Ötvös Bence öngóljával és a Igor Jesus találatával bő húsz perc után 2-0-ra vezettek. A második játékrészben Igor Jesus hamar eldöntötte az összecsapást, a végeredményt pedig büntetőből James McAtee állította be a 90. percben.

A magyar bajnok nemcsak azt bánhatja, hogy elvesztette veretlenségét a második számú európai kupasorozatban, hanem azt is, hogy a kudarccal kicsúszott a nyolcaddöntőt jelentő legjobb nyolcból.

A nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő párharcok sorsolását pénteken 13 órától tartják Nyonban, ahol eldől, hogy a Ferencváros a 21. skót Celtic Glasgow, vagy a 22. bolgár Ludogorec csapatával küzd meg február 19-én és 26-án.

A Nottinghambe érkezett legalább 1500 ferencvárosi szurkoló zöld-fehérbe borította a telt házas stadion vendégszektorát, így remek hangulatban kezdődött az összecsapás. A csapatok ennek megfelelően nagy lendülettel vetették magukat a küzdelembe. Az első védenivalója ugyan Grófnak volt, de a meccs elején a magyar bajnok járt közelebb a gólhoz, ugyanis egy bal oldali szögletet követően Zachariassen a rövid sarok kapufájára fejelte a labdát. Tíz perc után fölénybe került a szigetországi együttes, amely ekkor sorra vezette az ígéretes akciókat. Gróf ugyan egyszer hárítani tudott, de a zöld-fehérek nem sokáig bírták a nyomást, mert Ötvös szerencsétlen mozdulatával a hazaiak előnybe kerültek. A Nottingham Forest nem állt le és még nagyobb nyomást helyezett a ferencvárosi védelemre, amelynek a labdakihozatal is komoly gondot okozott, egy újabb labdavesztés nyomán pedig megduplázta előnyét az 1979-ben és 1980-ban BEK-győztes rivális. A szünetig akár el is dönthették volna a három pont sorsát a piros-fehérek, de a befejezések vagy pontatlanok voltak, vagy Gróf állta útját a labdának. Az FTC az első tíz percet leszámítva egyszer veszélyeztetett még 1-0-nál, de akkor sem akcióból, hanem egy röviden hazafejelt labdára csapott le Yusuf, akinek nem sikerült egyenlítenie.

Térfélcserét követően ismét óriási elánnal kezdett rohamozni az angol együttes, amely két perc alatt két nagy helyzetet hagyott ki: előbb Gróf védte a mezőny egyik legjobbja, Yates lövését, majd Igor Jesus fejelt mellé. A Nottingham teljesen beszorította a Ferencvárost, így csak idő kérdése volt, utóbbi mikor kap újabb gólt. Gróf ugyan sokadik bravúrjával kapufára tolt egy fejest, de nem sokkal később Igor Jesus lövésével szemben már tehetetlen volt. Háromgólos előnyben már valamelyest visszavett a tempóból a hazai gárda, így kiszabadult a szorításból az FTC, amely ezt kihasználva vezetett néhány szép támadást, az egyik végén Yusuf fejelt a keresztlécre. A szigetországiak a 66. percben cseréltek először, a csapatuk erejéről pedig sokat elárult, hogy ekkor érkezett a pályára két legjobbjuk, Gibbs-White és Hudson-Odoi. Ettől függetlenül ekkor már korántsem diktált öldöklő iramot a Nottingham, fokozatosan ellaposodott a meccs, amelyről mindkét fél tudta, hogy eldőlt. A hátralévő időben nem sok helyzet volt, Grófnak egy-egy távoli szabadrúgást és lövést kellett hárítania a hajrában, mígnem lerántás miatt büntetőhöz jutott a Nottingham, amely ezzel beállította a 4-0-s végeredményt.