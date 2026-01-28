Szűk vereséggel búcsúztak Imre Bencéék az Európa-bajnokságtól

A magyar és horvát csapat tagjai a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzés után a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. A magyar válogatott 27-25-re kikapott.

A magyar együttes keddi mérkőzésének vége és a szerdai bemelegítés kezdete között mindössze 19 óra telt el, de az ellenfél is csak másfél órával pihenhetett többet. Sipos Adriánék a szép búcsú reményében léptek pályára, a horvátok számára azonban az elődöntőbe jutás volt a tét.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány húsz fős keretéből ezúttal Andó Arián, Rodríguez Álvarez Pedro, Szilágyi Benjámin és Ónodi-Jánoskúti Máté maradt ki. Az ellenfél házi gólkirálya, Zvonimir Srna számára combizomszakadás miatt kedden véget ért a kontinenstorna.

A találkozó elején létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott a válogatott - mint a Szlovénia elleni vesztes meccsen -, de az első ilyen támadás után rossz csere miatt rögtön emberhátrányba került. Mindez nem törte meg kezdeti lendületét, ezért 5-2-nél a hetedik percben a horvátok máris időt kértek. Az ötödik magyar gólt a védekező-specialista Ligetvári Patrik szerezte - szokatlan módon - a balszélső posztról.

A huszadik percben, 12-9-es vezetésnél, kettős emberhátrányban rontott lövést először a magyar csapat, amely Ligetvári és Sipos kiállításának időszakában is betalált. A masszív védekezés ellenére az ellenfél egy 3-0-s sorozattal felzárkózott, Fazekas Gergőék azonban 15-13-ös előnnyel vonulhattak a szünetre.

A második húsz perc során elrontott 11 lövés ellenére egy ideig még őrizte vezetését a magyar válogatott, de a szintén létszámfölényes támadásokra váltó ellenfél a 46. percben első alkalommal került előnybe a meccsen, sőt egy 7-1-es sorozat végén már 22-20 volt az állás a javára. A folytatásban felváltva estek a gólok, majd az utolsó három percben belül kétszer is az egyenlítésért támadtak a magyarok, ám nem jártak sikerrel, így be kellett érniük tisztes vereséggel.

Palasics Kristóf három, Bartucz László hét védéssel zárt.

A túloldalon négyen is négy találattal zártak, köztük a Szegeden játszó Mario Sostaric is. A magyar bajnok Veszprémet erősítő Ivan Martinovic három, Luka Cindric egy góllal járult hozzá a sikerhez. A mezőny legjobbjának megválasztott Dominik Kuzmanovic nyolc védéssel zárt. A két csapat 38. egymás elleni mérkőzésén 11 magyar győzelem és öt döntetlen mellett a 22. horvát siker született.

Eredmény, középdöntő, 4. (utolsó) forduló, II. csoport: Horvátország-Magyarország 27-25 (13-15) Malmö, v.: Jörum, Kleven (norvégok) lövések/gólok: 46/27, illetve 42/25 gólok hétméteresből: 4/4, illetve 3/2 kiállítások: 6, illetve 8 perc Magyarország: Bartucz - Imre 7, Ilic 5, Sipos, Ligetvári 3, Szita 2, Fazekas 2, cserék: Bóka 2, Rosta, Hanusz, Pergel 3, Krakovszki B. 1, Palasics

A magyarok a kristianstadi csoportkörben Lengyelországot 29-21-re, Olaszországot 32-26-ra legyőzték, majd 24-23-ra kikaptak Izlandtól. A malmői középdöntőben Svájccal 29-29-es, a társházigazda Svédországgal 32-32-es döntetlent játszottak, Szlovéniától 35-32-es vereséget szenvedtek. Mivel nem jutottak az első hat közé, májusban selejtezőt kell játszaniuk, hogy kijussanak a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

A magyarok két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel zárták a tornát. Céljukat, a legjobb nyolc közé kerülést nem teljesítették. Végső helyezésük este derül ki. Sikerükkel a horvátok - Izlandhoz hasonlóan - biztosították helyüket az elődöntőben, amelyről így a társházigazda svédek lemaradnak.