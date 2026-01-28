Szoboszlaiék kiütéssel győztek

A meccs nem indult jól a hazaiaknak, Jeremie Frinpongot már a negyedik percben le kellett cserélni húzódás miatt, és bár a Qarabag egyáltalán nem illetődött meg, negyedóra elteltével megtört a jég: Szoboszlai Dominik a rövid sarokhoz lőtte be a szögletet, Hugo Ekitiké megcsúsztatta a labdát, Virgil van Dijk fejelt, ekkor még lepattant a labda, azonban Alex Mac Allister közelről a gólvonal mögé bólintotta, hiába ütötte ki Mateusz Kochalski. Néhány perccel később Florian Wirtz duplázta meg a liverpooli előnyt 16 méterről leadott lövéssel, s innentől már gördülékenyebben ment minden, igaz, észnél kellett lenni – Elvin Cafarquliyev lövését például bravúrral hárította Alisson. A szünetig növelhette volna előnyét a hazai csapat, de a helyzetek kimaradtak, ám ezúttal senkinek sem volt hiányérzete az Anfieldben - tudósított az nso.hu.

A második félidő a Qarabagnak indult rosszul, alig kezdődött el ugyanis ismét a játék, Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah gyakorlatilag lemásolta a Bournemouthban szerzett „közös” góljukat, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a magyar játékos talpalta a labdát az egyiptomi elé, aki tizenhat méterről, ballal kíméletlenül felvarrta a jobb felső sarokba (pedig Leandro Andrade még be is feküdt keresztbe a sorfal mögé, nehogy a magyar futballista újabb „marseille-i" gólt rúgjon).

Ezzel nemcsak a mérkőzés, hanem az is eldőlt, hogy a Liverpool a nyolcban végez, azaz nem kell a fáradságos rájátszásban részt vennie, a teher alól láthatóan felszabaduló csapat pedig a rég nem látott szebbik arcát mutatta, és ilyenkor az is sikerül, ami máskor nem. Még egy órája sem ment a játék, amikor egy kontrával egyedül meginduló Hugo Ekitiké góllal zárta félpályás sprintjét, az Anfield közönsége pedig olyan mámorban ünnepelt, mint már régen.

És persze hogy nem volt még vége! Egy védelmi hibát követően Alex Mac Allister a második gólját szerezte közelről, Arne Slot pedig az idényben talán először „luxusból” cserélhetett, még a tizenkilenc éves Amara Nallót is pályára küldte, s éppen Szoboszlai Dominik helyére. A megfiatalított Liverpool talán kevésbé tudott lendületes maradni, de egyáltalán nem vallott szégyent, a csapat pedig nagy különbségű győzelemmel zárta a BL alapszakaszát, 6-0.

BAJNOKOK LIGÁJA ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Liverpool FC (angol)–Qarabag (azeri) 6–0 (2–0)

Liverpool, Anfield. Vezeti: Kruzliak (szlovák)

Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Endo, 4.), Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai (Nallo, 75.), A. Mac Allister – Szalah, Wirtz (Ngumoha, 67.), Gakpo (Chiesa, 75.) – Ekitiké (Nyoni, 67.). Menedzser: Arne Slot

Qarabag: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 68.) – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (D. Bolt, 68.), J. Montiel (Qurbanli, 85.), Zoubir (Addai, 81.) – C. Durán (Akhundzade, 68.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov

Gólszerző: A. Mac Allister (15., 61.), Wirtz (21.), Szalah (50.), Ekitiké (57.), Chiesa (90.)