Megkezdődött a Kinizsi Közelharc Kupa

A küzdelem, a megmérettetés fontosságára hívta fel a figyelmet Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke a megnyitó ünnepségen.

Kiemelte: a küzdősport, a harcművészet az életről szól, erre nevel. A birkózószőnyegek, ketrecek az élet kicsinyített másai, hiszen az élet is hatalmas küzdelem, benne többek között támadásokkal, gáncsolásokkal, tragédiákkal, sikerekkel.

A testedzés önismeretre tanít, felismerhetők általa a gyengeségek, amelyeket le kell küzdeni – hangsúlyozta, hozzátéve: a győzelemhez az erő önmagában kevés, hatékonyságra és gyorsaságra is szükség van.

Simicskó István a 2017-ben útjára indított Honvéd Kadét Programról elmondta: a kezdeti hárommal szemben már több mint 170 középiskola tanulói vesznek részt benne.

Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára kiemelte: a hazaszerető fiatalok nevelését szívügyének tekinti a minisztérium, általános iskolás kortól kezdve középiskolás korig csaknem 60 ezer tanulót tudtak megszólítani.

Az államtitkár a Honvéd Kadét Programot sikeresnek, népszerűnek jellemezte, a versenyről pedig elmondta: a próbatételek nemcsak technikai, hanem erőnléti, mentális felkészültséget is mérnek.

A diákok közül már sokan tudják, mit jelent a kitartás, a fegyelem, s tenni szeretnének a hazáért – hangsúlyozta, hozzáfűzve: a magyar társadalomnak, a honvédségnek ilyen elkötelezett, jól felkészült fiatalokra van szüksége.

A résztvevőket Petruska Ferenc alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának nemzetközi dékánhelyettese is köszöntötte.

A Magyar Honvédség, a Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Grappling Szövetség által szervezett Kinizsi Közelharc Kupa a Honvéd Kadét Kupa versenysorozatnak egyik fontos állomása.

Az idén mintegy 800 kadét versenyezhet a Ludovika Arénában, nemzetközi szintű körülmények között, ahol a két versenynap alatt földharc, illetve nagykesztyűs viadalban mérik össze tudásokat a kadétok.