Hihetetlen: az utolsó percben a Benfica kapusa fejelt gólt a Real Madridnak

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 8., utolsó fordulójában a Benfica hazai pályán jutott tovább, miután nem kis meglepetésre 4–2-re legyőzte a Real Madridot.

Mbappé találatával a madridiak szereztek vezetést, de a szünetben már a hazaiak voltak előnyben. Az utolsó percekben egy góllal vezettek a hazaiak, de az eredmények alakulása miatt kétgólos győzelem kellett a továbbjutáshoz. A 98. percben egy szabadrúgásnál Trubin kapus is előrehúzodott és végül egy remek fejesgóllal továbbjuttatta csapatát - tudósított az nso.hu.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ - 8. FORDULÓ

BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 4–2 (2–1)

Lisszabon, Estádio da Luz, Vezeti: Massa (olasz)

BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni (Joao Rego, 87.), Szudakov (Barrenechea, 83.), Schjelderup (A. Silva, 90+3.) – Pavlidisz (F. Ivanovic, 90+3.). Vezetőedző: José Mourinho

REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Huijsen (Alaba, 79.), Á. Carreras (Brahim Díaz, 79.) – Arda Güler (Cestero, 79.), Tchouaméni (Camavinga, 55.), Jude Bellingham – Mastantuono (Rodrygo, 55.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Schjelderup (36., 54.), Pavlidisz (45+5. – 11-esből), Trubin (90+8.), ill. K. Mbappé (30., 58.)

Kiállítva: R. Asencio (90+2.), Rodrygo (90+7.)