2026. január 29., csütörtök

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Chema Rodríguez: Emelt fővel kell hazamennünk

Véget ért a férfi kézilabda Európa-bajnokság

MH/MTI
 2026. január 29. csütörtök. 6:27
Megosztás

A magyarok 27-25-re kikaptak a világbajnoki ezüstérmes Horvátországtól a középdöntő utolsó játéknapján, szerdán Malmőben, így két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel zárnak a 10. vagy a 11. helyen.

Chema Rodríguez: Emelt fővel kell hazamennünk
Chema Rodriguez szövetségi kapitány
Fotó: AFP/TT News Agency/TT/Johan Nilsson

"Harcoltunk, jó munkát végeztünk, de végül nem tudtunk nyerni, pedig szerintem megérdemeltük volna, de emelt fővel kell hazamennünk" - nyilatkozta a spanyol edző.

Hozzátette: a második félidőben a fáradtság kezdte éreztetni hatását, és aki fárad, az már nem tud olyan tisztán gondolkozni, mint korábban. Ez főleg az utolsó szituációkban erősen látszódott.

Csapata 35 percig remekül játszott, viszonylag keveset hibázott és 19-15-re vezetett. Utána az ellenfél egy 7-1-es sorozattal fordított, és bár a magyarok az utolsó három percben kétszer is támadhattak az egyenlítésért, nem jártak sikerrel.

"Mindenki ellen tudunk harcolni, mindenki ellen versenyképesek vagyunk, szoros és kemény volt az összes meccsünk, szerencsénk viszont nem volt, és amikor nincs szerencsénk, akkor ez lesz a vége" - magyarázta a kapitány.

Rodríguez reményét fejezte ki, hogy a következő világversenyen már csapatának is szerencséje lesz és kijavíthatja ezt az eredményt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink