Bundesliga: Az utolsó pillanatokban veszítettek pontokat Gulácsiék
A lipcseiek Yan Diomande 66. percben szerzett góljával jutottak vezetéshez
Gulácsiék ikszeltek idegenben
Fotó: BRAHIM OT / AFP
Úgy tűnt, ezzel a góllal be is gyűjtik a három pontot, de a hamburgiak a 93. percben Martijn Kaars révén egyenlíteni tudtak. Gulácsi és Orbán egyaránt végig a pályán volt.
Bundesliga, a 16. fordulóból elhalasztott mérkőzések: St. Pauli-RB Leipzig 1-1 (0-0), Werder Bremen-Hoffenheim 0-2 (0-1).
A tabella: 1. Bayern München 50 pont, 2. Borussia Dortmund 42, 3. TSG Hoffenheim 39, 4. RB Leipzig 36...17. St. Pauli 14.