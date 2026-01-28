Bundesliga: Az utolsó pillanatokban veszítettek pontokat Gulácsiék

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig meglepetésre csupán 1-1-es döntetlent játszott az utolsó előtti St. Pauli vendégeként kedden, a német labdarúgó-bajnokság 16. fordulójából elhalasztott mérkőzésen.

Úgy tűnt, ezzel a góllal be is gyűjtik a három pontot, de a hamburgiak a 93. percben Martijn Kaars révén egyenlíteni tudtak. Gulácsi és Orbán egyaránt végig a pályán volt.