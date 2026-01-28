2026. január 28., szerda

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 321.37 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Bundesliga: Az utolsó pillanatokban veszítettek pontokat Gulácsiék

A lipcseiek Yan Diomande 66. percben szerzett góljával jutottak vezetéshez

MH/MTI
 2026. január 28. szerda. 7:59
Megosztás

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig meglepetésre csupán 1-1-es döntetlent játszott az utolsó előtti St. Pauli vendégeként kedden, a német labdarúgó-bajnokság 16. fordulójából elhalasztott mérkőzésen.

Bundesliga: Az utolsó pillanatokban veszítettek pontokat Gulácsiék
Gulácsiék ikszeltek idegenben
Fotó: BRAHIM OT / AFP

Úgy tűnt, ezzel a góllal be is gyűjtik a három pontot, de a hamburgiak a 93. percben Martijn Kaars révén egyenlíteni tudtak. Gulácsi és Orbán egyaránt végig a pályán volt.

Bundesliga, a 16. fordulóból elhalasztott mérkőzések: St. Pauli-RB Leipzig 1-1 (0-0), Werder Bremen-Hoffenheim 0-2 (0-1).

A tabella: 1. Bayern München 50 pont, 2. Borussia Dortmund 42, 3. TSG Hoffenheim 39, 4. RB Leipzig 36...17. St. Pauli 14.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink