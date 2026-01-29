Bajnokok Ligája: Hátrányból állt fel és jutott tovább a Barcelona

Korán ráijesztett a katalán gigászra a Köbenhavn, a negyedik percben ugyanis Elyounoussi csapott le a Koundé által eladott labdára, majd kiugratta Viktor Bjarki Dadasont, a 17 éves izlandi center pedig higgadtan beverte a ziccert. A kapott gólra kétszer is válaszolhatott volna a Barca, de a dán kaput védő Kotarski előbb Lewandowski ziccerét, majd Eric García megpattanó lövését is hárítani tudta. Hansi Flick együttese a folytatásban is ostrom alatt tartotta a koppenhágai kaput, de míg García 20 méteres bombája a keresztlécről a gólvonal elé pattant, addig Kotarski előbb Yamal átadásába nyúlt bele, majd védte a távolról érkező ismétlést is. A hazai fölény tehát megvolt, de ennek dacára dán előnnyel fordultak a csapatok - tudósított az nso.hu.

A második játékrész is katalán lehetőséggel indult, Kotarskinak előbb Yamal átlövését, majd Bernal ismétlését kellett védenie. Nem sokkal később már a lengyel kapus is tehetetlen volt, Yamal centerezéséből Robert Lewandowski lőtte be az egyenlítő gólt, 1-1.

A 60. percben már a fordítást ünnepelte a Camp Nou népe, Lamine Yamal lövése Hacidiakosz hátán megpattanva vágódott a jobb oldali kapufáról a gólvonal mögé, 2-1.

Kilenc perccel később eldőltek a lényegi kérdések, Raphinha egy véleményes tizenegyessel duplázta meg a hazai előnyt, 3-1.

A meccs hajrájában érkezett a negyedik találat, a csereként beálló Marcus Rashford egy szemfüles szabadrúgásból volt eredményes, 4-1.

Nem sokkal később szinte a semmiből talált be a Köbenhavn, de Pereira szépítő gólját kezezés miatt visszavette a VAR. Maradt a háromgólos Barca-siker, a katalánok bejutottak a legjobb 16 közé. 4–1

Bajnokok Ligája, az alapszakasz végeredménye: 1. Arsenal 24 pont, 2. Bayern München 21, 3. Liverpool 18, 4. Tottenham Hotspur 17, 5. FC Barcelona 16, 6. Chelsea 16, 7. Sporting Lisboa 16, 8. Manchester City 16.

A nyolcfordulós alapszakaszból az első nyolc helyezett rögtön a nyolcaddöntőbe került, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesett. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok. A sorsolást pénteken tartják.

A nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntőkre pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.