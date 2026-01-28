Sport
Ribakina és Pegula mellett Djokovic is az elődöntőben
A szerb ellen Musetti nyerő helyzetből adta fel
A WTA-világbajnoki címvédő Ribakina mindössze hat játékot veszített a lengyelek volt világelsője ellen, aki eddigi legjobbjaként kétszer volt elődöntős Melbourne-ben. Kettejük különpárharcában Ribakina ezzel 6-6-ra kiegyenlített. A 2018-ban oroszból kazahhá lett játékos 2022-ben aratta legnagyobb sikerét a wimbledoni diadallal, az Australian Openen pedig egy döntőt tud felmutatni 2023-ból, utóbbit Arina Szabalenkával szemben vesztette el.
Az amerikai negyeddöntőben két nagy ütő, a negyedik kiemelt Amanda Anisimova és a hatodikként rangsorolt Jessica Pegula csapott össze. A 24 éves, orosz származású Anisimova tavaly a wimbledoni és a US Open-döntőt is elvesztette, de azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy a férfi élmezőnynél is gyorsabb a tenyerese. A milliárdos családba született Pegula egy GS-finálét vívott eddig, és ő is Szabalenkától kapott ki a 2024-es US Open végjátékában. A többi Grand Slamen rendre a negyeddöntő jelentette számár a végállomást.
A korábbi három meccsüket megnyerő Pegula ezúttal csaknem végig kézben tartotta a meccset, és 1 óra 37 perc alatt nyert.
A férfiaknál az ötödik helyen kiemelt Musetti élete formájában érkezett meg a negyeddöntőbe, és elképesztő ütésekkel söpörte be az első két szettet a tízszeres AO-bajnok Djokovic ellen, aki rengeteget hibázott, és egy játszmára volt a kieséstől. A harmadik felvonás elején azonban az olasz teniszező egy adogatás után a csípőjéhez kapott, majd ápolást kért, és néhány perccel később jelezte, hogy nem tudja folytatni.
A 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb sztárnak egymás után másodszor nem kellett végigjátszania mérkőzését, mivel a nyolcaddöntőben a cseh Jakub Mensik sérülés miatt nem állt ki ellene.
Eredmények, negyeddöntő: nők: Ribakina (kazah, 5.)-Swiatek (lengyel, 2.) 7:5, 6:1, Pegula (amerikai, 6.)-Anisimova (amerikai, 4.) 6:2, 7:6 (7-1)
férfiak: Djokovic (szerb, 6.)-Musetti (olasz, 5.) 4:6, 3:6, 3:1-nél Musetti feladta később: Sinner (olasz, 2.)-Shelton (amerikai, 8.) 9.00