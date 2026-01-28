Ribakina és Pegula mellett Djokovic is az elődöntőben

A nőknél a hatszoros Grand Slam-győztes Iga Swiateket legyőző Jelena Ribakina, valamint Jessica Pegula jutott be az elődöntőbe az ausztrál nyílt teniszbajnokság szerdai játéknapján, amelyen Lorenzo Musetti nyerő helyzetből sérülés miatt adta fel mérkőzését Novak Djokovic ellen.

A WTA-világbajnoki címvédő Ribakina mindössze hat játékot veszített a lengyelek volt világelsője ellen, aki eddigi legjobbjaként kétszer volt elődöntős Melbourne-ben. Kettejük különpárharcában Ribakina ezzel 6-6-ra kiegyenlített. A 2018-ban oroszból kazahhá lett játékos 2022-ben aratta legnagyobb sikerét a wimbledoni diadallal, az Australian Openen pedig egy döntőt tud felmutatni 2023-ból, utóbbit Arina Szabalenkával szemben vesztette el.

Az amerikai negyeddöntőben két nagy ütő, a negyedik kiemelt Amanda Anisimova és a hatodikként rangsorolt Jessica Pegula csapott össze. A 24 éves, orosz származású Anisimova tavaly a wimbledoni és a US Open-döntőt is elvesztette, de azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy a férfi élmezőnynél is gyorsabb a tenyerese. A milliárdos családba született Pegula egy GS-finálét vívott eddig, és ő is Szabalenkától kapott ki a 2024-es US Open végjátékában. A többi Grand Slamen rendre a negyeddöntő jelentette számár a végállomást.

A korábbi három meccsüket megnyerő Pegula ezúttal csaknem végig kézben tartotta a meccset, és 1 óra 37 perc alatt nyert.

A férfiaknál az ötödik helyen kiemelt Musetti élete formájában érkezett meg a negyeddöntőbe, és elképesztő ütésekkel söpörte be az első két szettet a tízszeres AO-bajnok Djokovic ellen, aki rengeteget hibázott, és egy játszmára volt a kieséstől. A harmadik felvonás elején azonban az olasz teniszező egy adogatás után a csípőjéhez kapott, majd ápolást kért, és néhány perccel később jelezte, hogy nem tudja folytatni.

A 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb sztárnak egymás után másodszor nem kellett végigjátszania mérkőzését, mivel a nyolcaddöntőben a cseh Jakub Mensik sérülés miatt nem állt ki ellene.