2026. január 28., szerda

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 321.37 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

A szövetségi kapitány elégedett a döntetlennel

A társházigazda svédekkel 32-32-re végzett a magyar férfi kézilabda-válogatott

MH/MTI
 2026. január 28. szerda. 8:57
Megosztás

Chema Rodríguez szövetségi kapitány elégedetten értékelt, miután a magyar férfi kézilabda-válogatott 32-32-es döntetlent játszott a társházigazda Svédországgal az Európa-bajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, kedden.

A szövetségi kapitány elégedett a döntetlennel
Chema Rodriguez szövetségi kapitány
Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat

"Nagyon boldogok vagyunk, mert számunkra ez a mérkőzés nagyon fontos volt a vereségek után. Nagyon büszke vagyok az egész csapatra. A fiúk mindent megtettek a győzelemért, és ez a legfontosabb" - nyilatkozta a malmői meccs után az interjúzónában a spanyol szakvezető.

Rodríguez hangsúlyozta: csapata nagyon jól játszott, nagyon jól védekezett, és támadásban is hatékonyabb volt, mint az elmúlt két meccsen.

"A svéd egy fantasztikus csapat, fantasztikus edzővel, de megérdemeltük a döntetlent" - magyarázta.

A szoros hajrában a magyarok többször is megnyerhették, de el is veszíthették volna a mérkőzést. Erről a spanyol kapitány úgy vélekedett, több fiatal játékosuk van, akik még nem éltek át ilyen helyzeteket.

"Szerintem jól játszottunk, nem veszítettük el sokszor a labdát, és volt esélyünk a győzelemre".

A magyarok két győzelemmel és egy vereséggel zártak a csoportkörben, ahonnan pont nélkül jutottak tovább. A középdöntőben 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, 35-32-re kikaptak Szlovéniától, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárják szereplésüket, de az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak el a herningi döntő hétvégére, és nem érhetik el céljukat, a legjobb nyolc közé kerülést.

"Talán ez az első alkalom, hogy nem tudunk a kitűzött célunkért küzdeni a torna végén. A mérkőzés előtt megbeszéltük, hogy mi a magyar nemzetet képviseljük, nekünk a soron következő meccsen céltól függetlenül is ugyanúgy kell küzdenünk" - mondta.

Hangsúlyozta: mindenki nagyon jól játszott, jó munkát végzett, támadásban és védekezésben is mindenki elvégezte a megbeszélteket, ezért büszke az egész csapatra, és a mutatott teljesítményre, a küzdésre.

"Nagyon kevés időnk van a horvátok elleni, szerdai mérkőzésig, hosszú éjszaka áll előttünk, de holnap is ugyanígy szeretnénk harcolni a két pontért és a pozitív befejezésért" - nyilatkozta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink