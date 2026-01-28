A szövetségi kapitány elégedett a döntetlennel

"Nagyon boldogok vagyunk, mert számunkra ez a mérkőzés nagyon fontos volt a vereségek után. Nagyon büszke vagyok az egész csapatra. A fiúk mindent megtettek a győzelemért, és ez a legfontosabb" - nyilatkozta a malmői meccs után az interjúzónában a spanyol szakvezető.

Rodríguez hangsúlyozta: csapata nagyon jól játszott, nagyon jól védekezett, és támadásban is hatékonyabb volt, mint az elmúlt két meccsen.

"A svéd egy fantasztikus csapat, fantasztikus edzővel, de megérdemeltük a döntetlent" - magyarázta.

A szoros hajrában a magyarok többször is megnyerhették, de el is veszíthették volna a mérkőzést. Erről a spanyol kapitány úgy vélekedett, több fiatal játékosuk van, akik még nem éltek át ilyen helyzeteket.

"Szerintem jól játszottunk, nem veszítettük el sokszor a labdát, és volt esélyünk a győzelemre".

A magyarok két győzelemmel és egy vereséggel zártak a csoportkörben, ahonnan pont nélkül jutottak tovább. A középdöntőben 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, 35-32-re kikaptak Szlovéniától, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárják szereplésüket, de az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak el a herningi döntő hétvégére, és nem érhetik el céljukat, a legjobb nyolc közé kerülést.

"Talán ez az első alkalom, hogy nem tudunk a kitűzött célunkért küzdeni a torna végén. A mérkőzés előtt megbeszéltük, hogy mi a magyar nemzetet képviseljük, nekünk a soron következő meccsen céltól függetlenül is ugyanúgy kell küzdenünk" - mondta.

Hangsúlyozta: mindenki nagyon jól játszott, jó munkát végzett, támadásban és védekezésben is mindenki elvégezte a megbeszélteket, ezért büszke az egész csapatra, és a mutatott teljesítményre, a küzdésre.

"Nagyon kevés időnk van a horvátok elleni, szerdai mérkőzésig, hosszú éjszaka áll előttünk, de holnap is ugyanígy szeretnénk harcolni a két pontért és a pozitív befejezésért" - nyilatkozta.