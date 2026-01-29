A Fradinak kockáztatnia is kell

Csütörtökön kell a Ferencvárosnak elérnie a célját a Nottingham Forest vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában.

"Minden meccs kemény volt, az előző hét is. Ez egy nagy teszt lesz. Agresszívnek kell lennünk és kockázatot kell vállalnunk. A Fenerbahce elleni idegenbeli találkozó is keménynek ígérkezett, ahogy ez is, de megoldottuk. Isztambulban is működött a játékunk, jól hajtottunk. Lehet, ezúttal is kicsit vissza kell állnunk és védekezésre kényszerülünk, lesznek nehéz periódusaink, de ez természetes" - beszélt várakozásairól az ír szakember, aki a szerdai sajtótájékoztatón elárulta, sok barátja és a családja is a lelátón lesz.

Keane kifejtette, hogy a védelemből nagyon hiányzik majd Toon Raemaekers, aki sárga lapjai miatt eltiltott. Megjegyezte, butaság miatt figyelmeztették a belga játékosát, aki így most nem részesülhet abban a lehetőségben, hogy Premier League-ben szereplő csapat ellen futballozzon.

"Ha megnézzük, milyen csapatokkal versenyzünk, hozzájuk képest a mi büdzsénk elenyésző. Mégis megálltuk a helyünket a nagyok ellen is. Nem vagyok naiv, nagyon nehéz lesz, de megpróbálunk győzni. Az ellenfélnél értékes, kiváló kvalitású játékosai vannak, Morgan Gibbs-White például egymaga ér 60 millió eurót. Ennek ellenére a kihívás ezúttal is az, hogy veretlenek maradjunk" - mondta a nyolcaddöntőbe jutás esélyeiről és az ellenfélről Keane. "Okosan kell játszanunk és jobban kell tömörülnünk. Tudjuk, hogy képesek vagyunk nagy dolgokra. A játékosaim hihetetlenül teljesítettek eddig is, képesek a falon is átmenni".

Keane brit újságírói kérdésre arról is mesélt, elégedett azzal, ahogyan eddig alakult az edzői pályafutása. Szerinte tapasztalatlan trénerként lehetséges, hogy hat meccs után menesztették volna, ha Angliában kezdett volna vezetőedzőként.

"Hihetetlen lenne, ha közvetlenül bejutnánk a nyolcaddöntőbe. Nagy eredmény a hét veretlen meccs, de szeretnénk befejezni a munkát" - fogalmazta meg a célokat Kristoffer Zachariassen. "Gyerekként néztem a Premier League-meccseket, azon nőttem fel. Az előző szezonban játszottunk a Tottenham Hotspur ellen, most viszont egy másik élvonalbeli angol csapat stadionjában futballozhatunk, fantasztikus lenne itt továbbjutni".

A norvég középpályás szerint az olyan kulcsemberek távozása, mint Varga Barnabás és Tóth Alex, mások előtt nyitja meg a lehetőséget a bizonyításra. Zachariassen "a pályán és az öltözőben is szenvedélyes" emberként jellemezte Robbie Keane-t, akivel élmény együtt dolgozni.

"Keane elég jól ismeri az angol futballt, tudja hogyan működnek itt a dolgok. Hazai pályán megpróbálunk tempót diktálni és a lehető legtöbb nehéz döntési helyzetbe kényszeríteni az ellenfelet. De jó csapatról beszélünk, nem véletlenül veretlenek. Ez elsősorban védekezésben int minket óvatosságra. Ott kell szervezettnek lenni, hogy abból indulva tudjuk bontani őket" - mondta Sean Dyche, a Nottingham Forest vezetőedzője, aki elismerte, okoz nekik nehézségeket a kettős terhelés, csapata ugyanis hosszú idő után tért vissza a nemzetközi porondra.

Az angol együttes játékosai közül Nikola Milenkovic úgy nyilatkozott, hiába biztos a szereplésük a kieséses szakaszban, igyekeznek minél előrébb végezni a második számú európai kupasorozat tabelláján. Úgy vélte, az október végén kinevezett Dyche pozitív szemléletet hozott a klubba.

"A védekezésünket sikerült stabilizálni, egyre több kapott gól nélküli mérkőzésünk van. A pályán nagyobb összhangot alakítottunk ki és jobbá váltak a játékoskapcsolatok is" - összegezte az elmúlt három hónapot a szerb válogatott labdarúgó, aki szerint százszázalékos teljesítményre lesz szükség a Nottingham Foresttől, hogy legyőzze a Ferencvárost.

A mérkőzés az osztrák Sebastian Gishamer sípjelére magyar idő szerint 21 órakor kezdődik, a magyar bajnok győzelemmel biztosan közvetlenül nyolcaddöntős lesz, döntetlen esetén ez már kétségessé válik, míg vereséggel biztosan pályára kell lépnie februárban a 16 közé kerülésért.

A találkozót élőben közvetíti az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és Kossuth Rádió.