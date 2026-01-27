Vereség a címvédő portugáloktól

A magyar válogatott 5-1-re kikapott a luzitánoktól a lett-litván-szlovén rendezésű futsal Európa-bajnokság hétfői játéknapján. A magyar válogatott legjobbja Alasztics Marcell volt, aki az első félidőben tizenegy, míg szünet után - a lecseréléséig - további öt védéssel segítette csapatát.

Rábl János (b) és a portugál Tiago Brito a férfi futsal Európa-bajnokság D csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Portugália mérkőzésen a ljubljanai Stozice Arenában 2026. január 27-én

Sergio Mullor két helyen változtatott a lengyelek elleni győztes mérkőzés összeállításán. Fekete Márk és Rafinha helyett Bencsik András és Büki Baltazár került be a kezdőcsapatba, sokáig azonban nem állt döntetlenre a találkozó, mert a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő portugál válogatott már a 23. másodpercben vezetést szerzett. A magyar nemzeti csapat a szombatihoz hasonlóan ezúttal is szögletrúgás után kapta az első gólt, utána pedig több labdavesztés is jellemezte a játékát. A lényegesen nagyobb sebességi fokozatban játszó portugálok tetszés szerint kerültek helyzetbe, a hatodik percben újabb gólt értek el, de később a helyzeteiknél hibáztak, néha könnyelműsködtek, vagy Alasztics Marcell védett nagyot, így a szünetig az állás nem változott.

A második játékrész is portugál góllal indult egy újabb magyar védelmi hibát követően, majd Szalmás Zoltán védekezett túlzott távolságot tartva ellenfelétől, és máris - alig négy perc után - néggyel vezetett a címvédő. Mindezek ellenére a második játékrészben a magyar csapat a korábbinál bátrabban játszott és először Fekete Márk állt közel a gólszerzéshez, de a Kecskemét játékosának lövése után a labda a bal kapufa tövéről keresztbegurult a gólvonal előtt, és a másik kapufa mögött hagyta el a játékteret. Mullor a játékrész második felében többször hosszú perceken át a kapus levitelével öt a négy ellen játszatta együttesét, s bár előbb csapata - egy újabb labdavesztést követően - megkapta az ötödik gólt is, viszont később hasonló taktikai elem végén Rutai Balázs a 36. percben szépített (1-5). A hajrában Gémesi Gergő váltotta Alaszticsot a kapuban, és az Újpest játékosa egy hatalmas védéssel mutatkozott be az Európa-bajnokságon.

Férfi futsal Eb, csoportkör, 2. forduló, D csoport: Portugália-Magyarország 5-1 (2-0) Ljubljana, Stozice Aréna, 600 néző. v.: Bogdan Hanceariuc (román), Kalojan Kirilov (bolgár) Magyarország: Alasztics - Bencsik, Rábl, Büki, Szabó L. cserék: Gémesi, Vatamaniuc-Bartha, Fekete, Szalmás, Pál, Rutai, Suscsák, Kajtár, Rafinha gólszerzők: Erick (1.), Lúcio Junior (6.), Diogo Santos (22.), T. Pacó (25.), Varela (34.), illetve Rutai (36.)

A válogatott harmadik, s egyben utolsó csoportmérkőzését csütörtökön 20.30-tól játssza a szintén kétszeres Eb-győztes Olaszország ellen, az összecsapást a Duna World és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

A tizenhat csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá - ha szükséges - a gólkülönbség, majd a több szerzett gól.