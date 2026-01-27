Szoboszlaiék könnyebbnek, Sallaiék nehéznek ígérkező mérkőzés előtt

A magyar válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool hazai pályán, az azeri Qarabag ellen zárja a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát szerdán este, a sorozatban érdekelt harmadik magyar játékos, Sallai Roland és a Galatasaray pedig a Manchester City vendége lesz.

A Pool nemcsak azért egyértelmű esélyese a találkozónak, mert negyedik a tabellán, míg ellenfele csak a 18., hanem azért is, mert a Vörösök a legutóbbi 20 főtáblás BL-meccsükből 17-et megnyertek, miközben kaukázusi riválisuk az Angliában játszott eddigi négy európai kupamérkőzésén mindannyiszor vereséget szenvedett. A Qarabagnak – amely a selejtező utolsó körében a Ferencvárost búcsúztatta – az összesített európai mérlege sem túl imponáló az angol együttesekkel szemben, nyolc összecsapásból hetet ugyanis elveszített, egy alkalommal döntetlent játszott.

Az uefa.com a meccset beharangozó összeállításában emlékeztetett rá, hogy Szoboszlai a Liverpool legutóbbi öt BL-találkozójából négyen eredményes volt, közte a legutóbbi három alkalommal. A magyar válogatott csapatkapitányának minden esélye megvan arra, hogy szerda este is gólt szerezzen, mivel bizonyosan a kezdőcsapatban kap majd helyet, ahogyan várhatóan a balhátvéd posztján Kerkez is. A Pool jó eséllyel egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut majd, egy győzelemmel pedig be is biztosíthatja a legjobb 16 közé kerülését.

Sallaiékra már jóval nehezebb feladat vár a 2023-ban BL-győztes és most a legjobb nyolc közé jutásért küzdő Manchester City vendégeként. Az angol csapat meglehetősen régen, az 1968/1969-es idényben játszott legutóbb török riválissal európai kupameccseket, azt a párharcot pedig elbukta a Fenerbahcéval szemben. A Galatasaray az utolsó négy európai kupameccsén veretlen maradt angol együttesek ellen, idegenben viszont pocsék mérleggel rendelkezik, legutóbbi 12, vendégként lejátszott összecsapásából csupán egyet nyert meg három döntetlen és nyolc vereség mellett.

A szerdai záró játéknap egyik rangadóját a címvédő Paris Saint-Germain vívja otthon a Newcastle Uniteddel. A Szarkák a 2023/2024-es idény csoportkörében borsot törtek a franciák orra alá, előbb ugyanis hazai környezetben 4-1-re győztek, majd Párizsban 1-1-et játszottak. Jelenleg mindkét együttes a legjobb nyolcban van, így a tét sem lesz kicsi, mivel mindkét gárda szeretne egyenes ágon a nyolcaddöntőbe kerülni. A PSG saját közönsége előtt a legutóbbi 18 BL-főtáblás meccséből csak kettőt veszített el – 13 siker és 3 döntetlen mellett – angol riválisokkal szemben pedig európai kupában négy mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata van. A Newcastle Franciaországban meglehetősen sikertelen, kilenc európai kupatalálkozóból csupán egyet nyert meg, s három döntetlen mellett ötször szenvedett vereséget.

A százszázalékos mérleggel éllovas Arsenal könnyebb befejezésben nem is reménykedhetett volna, szerda este ugyanis a története első európai főtáblás szereplését záró, sereghajtó kazah Kairat Almatit fogadja, s ha a papírforma szerint legyőzi az ellenfelet, akkor az első olyan csapat lesz, amely nyolcból nyolc sikerrel zárja az alapszakaszt. A londoni Ágyúsok az előző idényt is beleszámítva sorozatban 11 győzelemnél járnak a BL alapszakaszában, s ezeken mindössze négy gólt kaptak.

Szintén rangadón csap össze a 2024-ben döntős Borussia Dortmund a 2023-ban és tavaly is finalista Internazionaléval a német csapat otthonában. A főtáblán egymás után három vereségnél járó olaszoknak nem lesz könnyű dolguk, a Borussia ugyanis a BL-ben a legutóbbi 21 mérkőzéséből csupán egyet veszített el. Ha szerdán a Dortmund győz, akkor az lesz a klub 100. sikere európai kupasorozatban. A németek diadala egyfajta mélypontot jelentene milánói szempontból, az Inter ugyanis korábban még soha nem veszített el sorozatban négy meccset európai kupában.

Ugyancsak rangadót vív egymással Nápolyban a Napoli és a Chelsea, miközben a Juventus a Monaco, a Bayern München pedig a PSV Eindhoven vendége lesz. A Barcelona otthon, a Köbenhavn elleni meccsen tehet azért, hogy a legjobb nyolc között zárjon, az ötödik Tottenham Hotspur pedig az Eintracht Frankfurt vendégeként igyekezhet bebiztosítani nyolcaddöntős részvételét.

Hét forduló után 15 csapat továbbjutása már biztos, közülük az Arsenal és a Bayern München már a legjobb 16 között van. Négy együttes már nem juthat tovább, így gyakorlatilag az utolsó játéknapon 17 együttes küzd a továbbjutást érő helyezésekért. Minden mérkőzés 21 órakor kezdődik, a végén pedig a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik.