Szerdán azonos időben játssza mindenki a meccseit

Szerdán a nyolcadik, utolsó fordulóval lezárul a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool az azeri Qarabag együttesét fogadja, míg a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray a 2023-ban győztes Manchester City vendége lesz.

A százszázalékos mérleggel éllovas és már biztosan nyolcaddöntős Arsenal otthonában a sereghajtó és története első főtáblás szereplését záró kazah Kairat Almati lép pályára. A forduló rangadóira Párizsban, Dortmundban és Nápolyban kerül sor: a Paris Saint-Germain a Newcastle Unitedet, a Borussia Dortmund az Internazionalét, a Napoli pedig a Chelsea-t fogadja.

A nyolcfordulós alapszakaszból az első nyolc helyezett rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. (utolsó) forduló: szerda: Paris Saint-Germain (francia) - Newcastle United (angol), Manchester City (angol)-Galatasaray (török), Liverpool (angol)-Qarabag (azeri), Borussia Dortmund (német)-Internazionale (olasz), FC Barcelona (spanyol)-FC Köbenhavn (dán), Arsenal (angol)-Kairat Almati (kazah), Bayer Leverkusen (német)-Villarreal (spanyol), Atlético Madrid (spanyol)-Bodö/Glimt (norvég), Benfica (portugál)-Real Madrid (spanyol), Eintracht Frankfurt (német)-Tottenham Hotspur (angol), Club Brugge (belga)-Olympique Marseille (francia), PSV Eindhoven (holland)-Bayern München (német), Ajax Amsterdam (holland)-Olimpiakosz (görög), SSC Napoli (olasz)-Chelsea (angol), AS Monaco (francia)-Juventus (olasz), Union Saint-Gilloise (belga) - Atalanta (olasz), Athletic Bilbao (spanyol)-Sporting Lisboa (portugál), Pafosz (ciprusi)-Slavia Praha (cseh) - Valamennyi mérkőzésen 21 órakor harsan fel a kezdő sípszó.

A tabella: 1. Arsenal 21 pont, 2. Real Madrid, 15 3. Bayern München 15, 4. Tottenham Hotspur 14, 5. Paris Saint-Germain 13, 6. Sporting Lisboa 13, 7. Manchester City 13, 8. Atalanta 13, 9. Internazionale 12, 10. Atlético Madrid 12, 11. Liverpool 12, 12. Borussia Dortmund 11, 13. Newcastle United 10, 14. Chelsea 10, 15. FC Barcelona 10, 16. Olympique Marseille 9...