Schmidt Ádám: A sporttámogatás a családtámogatás egy formája

A kormány a sportot olyan nevelőeszköznek tekinti, mely a családok egyik legfőbb segítője, így az elmúlt tizenhat év sporttámogatásainak összessége jelenti az egyik legnagyobb mértékű családtámogatást hazánkban - mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) sportért felelős államtitkára kedden, a Sportinfó 2026. elnevezésű sportszakmai fórumsorozat első állomásán, Gyöngyösön.

Schmidt Ádám előadásában kiemelte: 2010 óta a sport stratégiai ágazat Magyarországon. Az elmúlt másfél évtizedben tízszeresére nőtt az állami sporttámogatás mértéke – tette hozzá. Szavai szerint aki ma sportol, vagy ebben a szférában dolgozik, annak éreznie kell, hogy kivételes helyzetben van. Jelezte: sokszor éri a kormányt az a kritika, hogy az állami sportirányítás csak a legmagasabb szintű sporttal foglalkozik. Ezzel szemben az elmúlt 16 évben a magyar sportra fordított támogatásokat elsődlegesen nem az élsport, hanem a tömegsport fejlesztésére fordították - húzta alá.

Az állami sportirányítás legfontosabb eszközei a létesítményfejlesztés, valamint a közösségi sporttevékenységek, a sportegyesületek, edzők és sportesemények támogatása – közölte hozzátéve: a bő másfél évtizede a sportot jellemző "elszomorító és elavult" viszonyokhoz képest "történelmi léptékű a fejlődés". Jelezte: az országszerte megépült rengeteg sportkomplexum elsősorban azért fontos, mert segíti meggyőzni a fiatalokat és szüleiket arról, hogy ilyen körülmények között jó sportolni. Ahhoz, hogy az emberekben kialakuljon a kötődés a sport iránt, megfelelő körülményeket kell biztosítani – hangsúlyozta.

Heves és Nógrád vármegyébe összességében mintegy 45 milliárd forint sporttámogatás érkezett – jegyezte meg. Emlékeztetett: a világon egyedülálló a kormány támogatásával működő Úszó Nemzet Program, melyben közel 50 ezer fiatal vesz részt, akik ingyen tanulhatnak meg úszni többek között az ország immár 39 tanuszodájában.

Fontosnak nevezte a sportegyesületek támogatását is. Jelezte: nincs olyan vármegye hazánkban, mely ne lenne kedvezményezettje a Kiemelt Vidéki Sportegyesületek Programnak. Emellett a Hiszek Benned Program keretében idén 700 millió forintot osztanak szét kis- és közepes létszámú sportegyesületek között – tájékoztatott Schmidt Ádám kitérve arra is, hogy a 2011-ben elindult TAO-támogatás a látvány- és csapatsportokban mindenki számára megfizethető tagdíjakat tett lehetővé, melyet a program meghosszabbításának engedélyezésével 2023-ban még az Európai Bizottság is elismert.

Ugyanakkor globális problémaként tett említést az edzőhiányról, melyet a magyar sport előtt álló egyik legnagyobb kihívásnak nevezett. A kormány az elmúlt 4 évben is sokat tett azért, hogy az edzők számára kiszámítható életutat biztosítson – közölte. A sportesemények támogatása kapcsán rámutatott: a labdarúgást övező érdeklődés indokolttá teszi a sportág kiemelt támogatását, a közösségi sport népszerűsítését és támogatását pedig a Sportoló Nemzet Program életre hívása is szolgálja – mondta.

Rámutatott: a sport messze túlmutat önmagán, hiszen olyan hozzáadott értékkel bír, mely elengedhetetlen az egészséges test és szellem kialakításához, megőrzéséhez. Egyszerre tanít alázatra, őszinteségre a kudarc elviselésére és a siker feldolgozására. Emellett pedig nélkülözhetetlen eszköz, ami esély nyújt kiszakítani a fiatalokat az őket magával ragadó elképesztő, feje tetejére állított, torz virtuális térből – fogalmazott az államtitkár.