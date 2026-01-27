2026. január 27., kedd

Előd

Sport

Magabiztos horvát siker a szlovénok ellen

Izgalommal figyelhettük mi is a játékot

MH/MTI
 2026. január 27. kedd. 20:56
A világbajnoki ezüstérmes Horvátország 29-25-re nyert Szlovénia ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, a magyar érdekeltségű csoport keddi játéknapján.

Luka Lovre Klarica (b) és Filip Glava a horvátok játékosai
Fotó: AFP/TT News Agency/Johan Nilsson

A szlovénok egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen. Balátlövőjük, a Szegedet erősítő Borut Mackovsek egy gólt lőtt. A horvátoknál a szegedi Mario Sostaric kettő, a veszprémi Luka Cindric kettő, Ivan Martinovic három alkalommal talált a hálóba.

Eredmények, középdöntő, 3. forduló, II. csoport: Horvátország-Szlovénia 29-25 (14-11) korábban: Izland-Svájc 38-38 (19-19) később: Svédország-Magyarország - 20.30

