Előd

Két magyar konzul lesz jelen a Magyarország-Portugália futsalmérkőzés helyszínén

Ljubljanában nehéz percek várnak a mieinkre

MH/MTI
 2026. január 27. kedd. 7:59
Frissítve: 2026. január 27. 9:31
A diplomaták szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén Budapesten.

Képünk illusztráció
Fotó: Belga via AFP/BELGA MAG/Yorick Jansens

A tárcavezető arról számolt be a Facebookon, hogy a "szombati történelmi siker után, ma folytatódik a magyar csapat menetelése", ugyanis a játékosok 17 óra 30 perckor ismét pályára lépnek a szlovén fővárosban, a Stozice arénában, ezúttal a címvédő portugálok ellen.

"Konzuljaink pedig ismét a helyszínen lesznek, hogy segítsék a szurkolókat bármilyen ügyes-bajos dolog esetén. Magyarokból nem lesz hiány, hiszen több mint 260 jegy kelt el a mai napra!" - tájékoztatott.

"Az ügyeleti számunk él (+386 5163 4220), két konzulunk pedig a helyszínen teljesít majd szolgálatot" - tette hozzá.

"Jó szurkolást kívánok mindenkinek!" - írta.

