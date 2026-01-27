Győzelmi esélyünk volt a házigazda svédek ellen, de döntetlen lett a vége

A férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének II. csoportjában Magyarország a társrendező Svédország ellen lépett pályára kedd este Malmőben és 32-32-es döntetlent játszott a középdöntő harmadik fordulójában. Az értékes döntetlen ellenére már biztos, hogy nem jutunk a legjobb nyolc közé.

A magyarok két győzelemmel és egy vereséggel zártak a csoportkörben, ahonnan pont nélkül jutottak tovább. A középdöntőben 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, 35-32-re kikaptak Szlovéniától.

Az európai szövetség éppen kedden hozta nyilvánosságra azt a statisztikai érdekességet, hogy Bodó Richárd átlagosan kilenc méternél is távolabbról szerzi góljait. A rendkívül masszív védőfallal rendelkező svédek ellen talán éppen ezért került Szita Zoltán helyett a kezdőcsapatba a Szeged balátlövője. Amikor a tizedik percben megszerezte első gólját, 6-4-re vezetett csapata, ám csakhamar egy 4-0-s sorozattal fordítottak a - sokasodó magyar hibákat kihasználó - társházigazdák.

A svédek szövetségi kapitánya, a Szeged vezetőedzőjeként is tevékenykedő Michael Apelgren elégedetlen lehetett a döntetlenkörüli állással, mert kapust cserélt. Kétgólos vezetésük után ismét fordítottak Ilic Zoranék, ekkor Apelgren időt kért, a szünetben ennek ellenére az ismét hatékonyan védekező magyar válogatott állt jobban (16-14).

A második felvonásban sokkal gyorsabb játékra váltottak a hazaiak, minden magyar gólra két-három passz után lövéssel és góllal válaszoltak, ráadásul jobban is védekeztek. Amikor egy 6-2-es sorozat után ismét ők vezettek, Chema Rodríguez magyar szövetségi kapitány időt kért. Csapata a folytatásban ismét hatékonyabban támadott és - amikor volt ideje visszarendeződni - jól védekezett, ennek köszönhetően az 51. percben - Imre Bence két büntetője után - újra egygólos előnybe került.

Egy 3-0-s svéd és egy ugyanilyen magyar sorozat után a kiélezett hajrában sokadszor egyenlítettek a svédek. Az utolsó támadást a magyar válogatott vezette, de Szita Zoltán nem járt sikerrel, és bár a játékvezetők videóbírós segítséghez folyamodtak, végül nem ítéltek büntetőt, így maradt a döntetlen.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ , 3. FORDULÓ

II. CSOPORT (MALMÖ)

Svédország–Magyarország 32–32 (14–16)

A mezőny legeredményesebb játékosa Felix Claar volt tíz góllal. Magyar részről Imre Bence és Rosta Miklós nyolc-nyolc találattal, Palasics Kristóf kilenc védéssel zárt.

A mieink szerdán 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárják szereplésüket, mivel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak tovább, és nem érhetik el céljukat, a nyolc közé kerülést.