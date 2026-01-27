Alcaraz a negyeddöntőben sem veszített

A spanyol Carlos Alcaraz ünnepli győzelmét az ausztrál Alex De Minaur felett a férfi egyes negyeddöntő mérkőzés után az Australian Open tenisztorna tizedik napján, Melbourne-ben, 2026. január 27-én

A hetedik Grand Slam- és első Australian Open-trófeájára hajtó spanyol sztár – aki Melbourne-ben eddig csak az elődöntőig jutott el – már csak azért is komoly önbizalommal állhatott ki Alex De Minaur ellen, mert korábbi öt találkozójukon legyőzte az élmezőny leggyorsabb játékosaként ismert ausztrált. Az uruguayi-spanyol szülőkkel rendelkező, Spanyolországban felnőtt hazai kedvenc eleinte nem találta a fogást ellenfelén, de 0:3-ról kiegyenlített, aztán Alcaraz 5:3-nál nem tudta kiszerválni a szettet. A következő lehetősége 6:5-nél jött el, s ekkor fogadóként a negyedik játszmalabdáját már kihasználta.

A folytatás már simábban alakult, De Minaur 1:0-nál és 5:2-nél is elvesztette a szerváját, majd 45 perc után a második szettet is, aztán a harmadik felvonásban már egyértelműen a 22 éves murciai teniszező akarata érvényesült.

A szettveszteség nélkül menetelő Alcaraz már csak két győzelemre van attól, hogy ő legyen minden idők legfiatalabb játékosa, aki minden GS-en diadalmaskodott már. Az elődöntőben a harmadik kiemelt német Alexander Zverev következik.

Eredmények, negyeddöntő:

férfiak:

Alcaraz (spanyol, 1.)-De Minaur (ausztrál, 6.) 7:5, 6:2, 6:1

korábban:

Zverev (német, 3.)-Tien (amerikai, 25.) 6:3, 6:7 (5–7), 6:1, 7:6 (7–3)

nők:

korábban:

Szvitolina (ukrán, 12.)-Gauff (amerikai, 3.) 6:1, 6:2

Szabalenka (fehérorosz, 1.)-Jovic (amerikai, 29.) 6:3, 6:0