114 éves a Csepel SC

A KIMBA sportcsarnokában megtartott ünnepélyen hangsúlyos szerepet kapott az emlékezés, ugyanis a Nagy testvérpár (László és Marianna) 70 évvel ezelőtt, az 1956-os téli olimpián párosban bronzérmet szerzett Magyarországnak a klub színeit képviselve.

Az egyesület korábbi olimpiai, világ- és Európa-bajnokai közül többen is részt vettek az eseményen: ott volt a többi között Papp Margit Eb-győztes ötpróbázó, vb- és Eb-érmes birkózók, Csermely József ötkarikás ezüstérmes evezős, Hüttner Csaba kétszeres világbajnok kenus, Sárfalvi Péter négyszeres világ- és hatszoros Európa-bajnok öttusázó, míg a jelenlegi csepeli sportolók közül a sportlövő Fábián Sára Ráhel, a birkózó Fritsch Róbert, Terék Gerda és Szenttamási Róza is megjelent.

A köszöntők közben videókkal, beszédekkel és szemelvények felolvasásával emlékeztek meg a 114 éves klub legfontosabb időszakáról és eredményeiről, illetve szintén felolvasásra került Nagy László lányának, Nagy Beátának a levele is, amelyben visszaemlékezett, édesapjáék milyen viszontagságos körülmények között szereztek bronzérmet Cortina d'Ampezzóban. A páros az 1952-es olimpián is harmadikként zárt, emellett háromszoros vb-bronzérmes, míg Európa-bajnokságokon két arany-, öt ezüst- és egy bronzmedált szerzett.

Az esemény végén Németh Szilárd, a KIMBA alapítója beszédében kiemelte, a célja továbbra is az, hogy a múlthoz méltó, új Csepel SC-t visszaépítsék, ennek egyik kulcsát pedig a jelenleg harmadosztályú labdarúgócsapat minél sikeresebb szereplésében látja.

"Nem minden, jelenlegi élvonalbeli klub tud felmutatni olyat, amit mi: a Csepel SC négyszeres bajnok, az Aranycsapat két tagja, Czibor Zoltán és Tóth II József itt játszott. Erre lehet építeni, ennek megvan a maga történetisége" - jelentette ki Németh Szilárd.

A politikus szerint a labdarúgás az, ami mögött a legnagyobb tömeg áll Európában, és ami az egyetlen "pénzcsináló műhely" a kontinensen.

"Ezt szeretném visszahozni, öt év alatt mélyről hoztuk vissza az NB III-ba a labdarúgószakosztályt. Másik cél, hogy visszaállítsuk a rési szakosztályi rendszert. Most hat van belőle, közte hobbi és komolyak is" - magyarázta Németh, kiemelve a birkózást és a sportlövészetet. Előbbivel kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy a sportolók közül lesz olyan, aki részt vehet a 2028-as Los Angeles-i olimpián, míg utóbbiból Fábián Sára már a párizsi játékokon is ott lehetett.

"Fontos, hogy legyenek olyan büszkeségeink, akik kijutnak az olimpiára és húzzák az embereket. Ha van eredmény, ha van valaki, aki Csepel büszkesége tud lenni, akkor meg nő a sportolni jövő gyerekek száma. Márpedig a sport nem csak eredményeket hoz az életben, hanem kapcsolatokat, bajtársakat, barátokat is" - jelentette ki Németh Szilárd.