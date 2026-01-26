Tovább menetel az olasz klasszis

A férfiaknál kétszeres címvédő Jannik Sinner háromszettes győzelemmel biztosította a helyét a legjobb nyolc között az ausztrál nyílt teniszbajnokság hétfői játéknapján.

A volt világelső olasz játékos honfitársával, az ATP rangsorában 25. Luciano Darderivel csapott össze a nyolcaddöntőben, s az első két játszmát könnyedén hozta. Ellenfele csak a harmadik szettben kezdte elhinni, hogy méltó riválisa lehet Sinnernek, ekkor fokozta a tempót, s egészen a rövidítésig volt esélye a szépítésre, de a címvédő végül lezárta a mérkőzést.

Az Australian Openen sorozatban 18. sikerét arató Sinner Ben Sheltonnal találkozik majd a negyeddöntőben, miután az amerikai négy játszmában, 2 óra 39 perc alatt legyőzte a norvég Casper Ruudot.

A nőknél a második helyen kiemelt Iga Swiateknek mindössze 73 percre volt szüksége a selejtezőből meglepetésre 16 közé jutott, hazai közönség előtt szereplő, világranglista-168. Maddison Inglis legyőzéséhez. A volt világelső lengyel teniszező – aki hatszoros Grand Slam-győztes, s már csak az AO trófeája hiányzik a gyűjteményéből – Jelena Ribakinával csap össze az elődöntőbe jutásért. A negyeddöntő további párosítása: Szabalenka (fehérorosz, 1.)-Jovic (amerikai, 29.), Gauff (amerikai, 3.)-Szvitolina (ukrán, 12.), Pegula-Anisimova.

Eredmények, nyolcaddöntő:

férfiak:

Shelton (amerikai, 8.)-Ruud (norvég, 12.) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

korábban:

Sinner (olasz, 2.)-Darderi (olasz, 22.) 6:1, 6:3, 7:6 (7-2)

Musetti (olasz, 5.)-Fritz (amerikai, 9.) 6:2, 7:5, 6:4

nők:

korábban:

Swiatek (lengyel, 2.)-Inglis (ausztrál) 6:0, 6:3

Anisimova (amerikai, 4.)-Vang (kínai) 7:6 (7-4), 6:4

Ribakina (kazah, 5.)-Mertens (belga, 21.) 6:1, 6:3

Pegula (amerikai, 6.)-Keys (amerikai, 9.) 6:3, 6:4