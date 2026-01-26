„Megnyerték az ezüst érmet!”

A jövő évi budapesti világbajnokság szempontjából is fontos, hogy a fiatal magyar válogatott ezüstérmet nyert a vasárnap Belgrádban zárult férfi vízilabda Európa-bajnokságon – jelentette ki hétfőn Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

A hazaérkezést követő, hétfői sajtótájékoztatón a sportvezető a Duna Arénában gratulált a válogatottnak, amely szerinte „megnyerte” ezt az ezüstérmet.

„Jár a köszönet a családjaitoknak is, akiknek hosszú hetekre nélkülözniük kellett benneteket. Jár a köszönet a kluboknak, a szövetségnek is” – hangsúlyozta Schmidt Ádám.

Az államtitkár kiemelte, a párizsi olimpia után hosszan egyeztettek Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal, és kijelölték a Los Angeles-i játékokig tartó irányt. Hozzátette, innen vizsgálva még inkább azt lehet mondani, hogy ez egy megnyert ezüstérem.

„A döntőben nálunk nyolc, 2000 vagy az után született játékos volt a medencében, a szerbeknél csak kettő. Megvolt az a generációváltás vagy fiatalítás, aminek a csúcseredményét a következő olimpián várjuk. Azelőtt persze még lesz egy fontos világesemény, ugyanis jövőre Budapesten lesz a kvalifikációs világbajnokság. Most Belgrádban és otthon a tv előtt is büszke voltam a csapatra, remélem, a következő két és fél évben ezek a meccsek, pillanatok a ti javatokra dőlnek majd el” – mondta a nemzeti csapat tagjainak Schmidt Ádám.

Madaras Norbert, a sportági szövetség (MVLSZ) elnöke szerint „döntőket veszíteni nem jó”, épp ezért nagyon sajnálja a vasárnapi utolsó másfél negyedet, az azelőtti két hetet viszont egyáltalán nem.

„Pozitív hetek voltak, amik bizakodásra adnak okot. Egységes, kedvelhető, szerethető csapatunk van, amelyik nem mellesleg vízilabdázni is nagyon tud. Az előző olimpia után az volt a cél, hogy olyan fiatalok épüljenek be, akik a jövő oszlopai lehetnek. Ezek a játékosok nemcsak lehetőséget kaptak, hanem azzal éltek is” – jelentette ki a kétszeres ötkarikás aranyérmes Madaras.

Az elnök szerint sok munka vár még rájuk és a csapatra is a jövő évi világbajnokságig, van hova fejlődni, a cél az, hogy azt a maximumközeli teljesítményt, amit most nyújtottak, még feljebb emeljék.

„Két év alatt két döntő nagy dolog, másfél évvel ezelőtt belementem volna ebbe” – utalt a tavaly nyári, szingapúri vb-ezüstre is a sportvezető.

Varga Zsolt szövetségi kapitány arról beszélt, hogy minden világversenynek két külön története van: az egyik a döntőig vezető út, a másik maga a döntő.

„Nehéz odajutni, de egy finálé más mentális helyzetet teremt, pláne így, amikor 12 ezer ember ellenünk szurkol. Fontos, hogy ezeket megtapasztaljuk, ezt is gyakorolni kell, hogy eljöjjön majd az a pillanat, amikor olyan stabilak tudunk lenni, hogy ezeket a téthelyzeteket megnyerjük” – fogalmazott Varga Zsolt, aki szerint a csapat játékában felfedezhető volt az előrelépés, hiszen a spanyolok ellen most négy negyeden keresztül tudtak koncentrálni, a görögök ellen pedig szinte tökéletes védekezéssel tudtak győzni.

„Ezek visznek minket előre, el fogunk jutni olyan döntőbe, amit mi nyerünk” – tekintett előre a szövetségi kapitány, aki szerint az érmek jó visszajelzései, visszacsatolásai az elvégzett munkának.

Az Eb nehéz sorsolásáról azt mondta, ő már a torna előtt is lehetőségként tekintett rá, mert tudta, hogy felfokozott hangulatú mérkőzéseket fognak játszani, ami több esélyt jelent a fejlődésre.

Manhercz Krisztián csapatkapitány arról beszélt, van bennük elkeseredettség, ami abból a szempontból jó jel, hogy látszik, nem elégszenek meg az ezüstéremmel.

„Abból kell tanulni és építkezni, ami ebben a két és fél hétben jó volt. Sok jó és nehéz meccset játszottunk magas intenzitással, azt gondolom, azok a jó csapatok, amelyek tanulnak és ezekből a nehéz helyzetekből fel tudnak állni” – fogalmazott a torna álomcsapatába beválasztott játékos.

Manchercz kiemelte, nem volt túl jó a hangulatuk a vesztes finálé után, de az nem billentette ki őket, hogy a teljes aréna kifütyülte őket szinte minden pillanatban.

„Azt beszéltük a finálét megelőzően, hogy ha tíz lőtt gól alatt tartjuk a szerbeket, akkor tudunk nyerni. Ennek az egyik fele sikerült, de eljutottunk egy olyan pontra, amikor fizikálisan és mentálisan is kimerültünk. Azon leszünk, hogy a védekezés, ami a görögöket szinte lenullázta a második félidőben, amivel a szerbeket is megfogtuk, az még jobb legyen” – nyilatkozta a 10-7-re elveszített fináléról Manhercz. Azt ugyanakkor hozzátette, nagy dolog, hogy ebben a kiegyenlített mezőnyben két, egymás utáni világversenyen az aranyéremért ugorhattak medencébe.

A 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak ez volt a kilencedik „klasszikus” döntőjük, hatodszor kellett beérniük az ezüstéremmel, ám az örökrangsort így is toronymagasan vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.