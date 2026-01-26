Megérkezett a láng Cortinába

Cortina d'Ampezzo a következő hónapban a figyelem középpontjában lesz, mivel Milánóval együtt ad otthont a február 22-ig tartó olimpiának, majd a paralimpiának.

A hegyvidéki településen és közelében rendezik a női alpesi sí-, a bob-, a szánkó- és a szkeletonversenyeket, a sílövészetet, valamint a curlinget is.

Az olimpiai láng december 6-án kezdte meg két hónapos útját. A fáklya 63 napos körútja során 12 ezer kilométert tesz meg úgy, hogy Olaszország mind a húsz tartományát és száztíz megyéjét érinti, áthalad hatvan olyan olaszországi helyszínen is, amely az UNESCO világörökségi listáján szerepel, majd jövő pénteken „lép be” a milánói Giuseppe Meazza Stadionba a játékok nyitóünnepségére.