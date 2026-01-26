Forma-1-es idénykezdő

Bár versenyhétvégére még több mint egy hónapig nem kerül sor a Forma-1-es világbajnokság idei szezonjában, az éles bevetés hétfőn már elkezdődött Barcelonában, ahol a csapatok egészen péntekig járathatják be zártkörű tesztelés keretében az idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatásoknak megfelelően átalakított autóikat.

Az ötnapos program mind a szurkolók, mind pedig a média elől elzárt körülmények között zajlik a spanyolországi helyszínen, és erre elsősorban azért van szükség, hogy az alapvető működési mechanizmusokat el tudják sajátítani az istállók, valamint felmérjék, megbízhatóság terén hogyan állnak az új autókkal.

Barcelonába a 11-ből csak 10 csapat utazott el, a Williams ugyanis már az elmúlt héten bejelentette, hogy késésben van a versenyautójának elkészítésével, ezért ezt a tesztet kihagyja. Debütál viszont a mezőny második egyesült államokbeli istállója, a Cadillac, amely rutinos duóval, a finn Valtteri Bottasszal, valamint a mexikói Sergio Pérezzel vág neki a szezonnak.

Televíziós közvetítés erről a tesztről nem lesz, csupán az F1 hivatalos csatornája közöl majd rövid felvételeket. Februárban viszont Bahreinben már a teljesítményen lesz a hangsúly, a március elején sorra kerülő Ausztrál Nagydíj előtt ugyanis – jövő hónap közepén – kétszer három napot gyakorol majd a mezőny a közel-keleti helyszínen.

A barcelonai zárt körű tesztet azért is iktatták be a Forma-1 irányítói, mert a jelentős változtatásokon átesett versenyautók elsőre nem biztos, hogy pozitív benyomást keltettek volna élesebb és nyilvános körülmények között. A csapatok az ötből három napon gurulhatnak pályára autóikkal, ezzel is biztosítva, hogy kijavíthassák az esetleges hibákat anélkül, hogy hátrányt szenvedjenek emiatt a többiekkel szemben. A

szakértők szerint a megbízhatóság kulcskérdés lesz, az autók ugyanis kisebbek és könnyebbek lettek, miközben teljesen új motortechnológiát alkalmaznak a gyártók.

Ami a karosszéria változásait illeti, a 2026-os versenygépek súlya 30 kilogrammal lesz kevesebb, mint az eddigieké, egy autó minimális össztömege pedig a gumiabroncsokkal együtt 768 kilogramm lehet. A tengelytáv 3,6 méterről 3,4 méterre, a szélesség pedig 2,0 méterről 1,9 méterre csökkent, azaz 20 centiméterrel rövidebb és 10 centiméterrel keskenyebb autók várnak a versenyzőkre.

A motorok ugyan változatlanul 1600 köbcentiméteres, V6-os elrendezésű turbó-erőforrások maradnak, a nagyságrendileg 1000 lóerős teljesítmény ugyanakkor eddig 80-20 százalék arányban oszlott meg a belső égésű motor és a hibridrendszer között. Az idei évtől az akkumulátor a teljesítmény majdnem 50 százalékát biztosítja majd, miközben a kipufogógáz hőjét hasznosító MGU-H hibridrendszert eltörölték. Mindezek mellett a belső égésű motor teljes egészében szintetikus üzemanyaggal működik majd.

A változtatások között természetesen aerodinamikai módosítások is szerepelnek: a speciális formájú alváz ismét lapos lesz, megszűnik az autók „pattogása” az aszfalton, a DRS előzéssegítő rendszert pedig megszüntették, helyét az úgynevezett „előzési mód” veszi át. Ez utóbbi esetében ha az egyik versenyző egy másodpercen belülre kerül az előtte haladótól, akkor gombnyomással aktiválhatja a rövid ideig tartó extra elektromos teljesítményt az előzéshez. Változnak az első és hátsó szárnyak is, illetve a módosításokhoz illeszkedve minden csapat használ majd különféle aerodinamikai elemeket annak érdekében, hogy autói gyorsabbak legyenek.

Biztonsági kérdésekben szintén történtek változtatások, a bukókeret megerősödött, immár a korábbinál 23 százalékkal nagyobb erőhatásnak is ellenáll, ez az F1 hivatalos adatai szerint kilenc családi autó súlyának felel meg. A visszapillantó tükrökbe épített jelzőlámpák szintén újak, ezeknek célja, hogy időben figyelmeztessék a versenyzőket a lehetséges veszélyekre.

A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik.