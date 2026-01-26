2026. január 26., hétfő

Előd

Australian Open: Kiesett a női egyes címvédője

Megérkeztek a hajnali eredmények

 2026. január 26. hétfő. 11:05
Ezúttal a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a női egyes tavalyi győztesének, Madison Keysnek az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

Búcsúzott a női címvédő, Madison Keys (j)
Fotó: AFP/William West

A kilencedik helyen kiemelt amerikai játékos honfitársával és jó barátnőjével, a hatodikként rangsorolt Jessica Pegulával csapott össze hétfőn és két sima szettben, 1 óra 19 perc alatt szenvedett vereséget.

"Természetesen nem így akartam befejezni a tornát, ezzel együtt nagyon büszke vagyok magamra" – mondta Keys. – "Nagyon büszke vagyok arra, ahogy kezeltem a nyomást, ami a címvédő léttel járt. Azt hiszem, emelt fővel távozhatok."

Pegula egy másik amerikaival, a negyedik helyen kiemelt Amanda Anisimovával találkozik majd a nyolc között.

A férfiaknál az olasz Lorenzo Musetti három szettben verte az amerikai Taylor Fritzet, s a következő körben a 25. Grand Slam-diadalára hajtó, tízszeres melbourne-i győztes Novak Djokovic vár rá.

Eredmények, nyolcaddöntő: férfiak: Musetti (olasz, 5.)-Fritz (amerikai, 9.) 6:2, 7:5, 6:4, nők: Anisimova (amerikai, 4.)-Vang (kínai) 7:6 (7-4), 6:4 Ribakina (kazah, 5.)-Mertens (belga, 21.) 6:1, 6:3 Pegula (amerikai, 6.)-Keys (amerikai, 9.) 6:3, 6:4

