Australian Open: Kiesett a női egyes címvédője

Ezúttal a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a női egyes tavalyi győztesének, Madison Keysnek az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A kilencedik helyen kiemelt amerikai játékos honfitársával és jó barátnőjével, a hatodikként rangsorolt Jessica Pegulával csapott össze hétfőn és két sima szettben, 1 óra 19 perc alatt szenvedett vereséget.

"Természetesen nem így akartam befejezni a tornát, ezzel együtt nagyon büszke vagyok magamra" – mondta Keys. – "Nagyon büszke vagyok arra, ahogy kezeltem a nyomást, ami a címvédő léttel járt. Azt hiszem, emelt fővel távozhatok."

Pegula egy másik amerikaival, a negyedik helyen kiemelt Amanda Anisimovával találkozik majd a nyolc között.

A férfiaknál az olasz Lorenzo Musetti három szettben verte az amerikai Taylor Fritzet, s a következő körben a 25. Grand Slam-diadalára hajtó, tízszeres melbourne-i győztes Novak Djokovic vár rá.