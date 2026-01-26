2026. január 26., hétfő

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Xabi Alonso váltja Szoboszlaiék vezetőedzőjét?

Arne Slot alatt erősen inog a kispad

MH/MTI
 2026. január 26. hétfő. 5:22
Megosztás

Szoboszlai Dominikék vezetőedzőjét, Arne Slotot a spanyol Xabi Alonso válthatja a Liverpool kispadján a madridi AS szerint. A spanyol lap úgy tudja, hogy az angol bajnoki címvédőnél immár komolyan fontolgatják a holland szakvezető menesztését.

Xabi Alonso váltja Szoboszlaiék vezetőedzőjét?
Xabi Alonso: Madridból Liverpoolba?
Fotó: AFP/Thomas Coex

A csapat 3-2-re kikapott a Bournemouth-tól a szombati bajnokin, amelyen Szoboszlai gólt és gólpasszt is jegyzett. A liverpooli klub vezetősége már felvette a kapcsolatot Alonso képviselőivel, hogy megtudják, készen áll-e átvenni a Premier League-ben címvédő együttes irányítását - írta vasárnap az AS.

Azzal, hogy a Liverpool kikapott a Bournemouth-tól, véget ért 13 mérkőzéses veretlenségi sorozata, s a negyedik helyen áll 23 mérkőzésen szerzett 36 ponttal, jócskán leszakadva az éllovas Arsenaltól.

A 44 éves Alonsót két hete menesztették a Real Madrid vezetőedzői posztjáról.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink