Sport
Xabi Alonso váltja Szoboszlaiék vezetőedzőjét?
Arne Slot alatt erősen inog a kispad
A csapat 3-2-re kikapott a Bournemouth-tól a szombati bajnokin, amelyen Szoboszlai gólt és gólpasszt is jegyzett. A liverpooli klub vezetősége már felvette a kapcsolatot Alonso képviselőivel, hogy megtudják, készen áll-e átvenni a Premier League-ben címvédő együttes irányítását - írta vasárnap az AS.
Azzal, hogy a Liverpool kikapott a Bournemouth-tól, véget ért 13 mérkőzéses veretlenségi sorozata, s a negyedik helyen áll 23 mérkőzésen szerzett 36 ponttal, jócskán leszakadva az éllovas Arsenaltól.
A 44 éves Alonsót két hete menesztették a Real Madrid vezetőedzői posztjáról.