Xabi Alonso váltja Szoboszlaiék vezetőedzőjét?

Szoboszlai Dominikék vezetőedzőjét, Arne Slotot a spanyol Xabi Alonso válthatja a Liverpool kispadján a madridi AS szerint. A spanyol lap úgy tudja, hogy az angol bajnoki címvédőnél immár komolyan fontolgatják a holland szakvezető menesztését.

A csapat 3-2-re kikapott a Bournemouth-tól a szombati bajnokin, amelyen Szoboszlai gólt és gólpasszt is jegyzett. A liverpooli klub vezetősége már felvette a kapcsolatot Alonso képviselőivel, hogy megtudják, készen áll-e átvenni a Premier League-ben címvédő együttes irányítását - írta vasárnap az AS.

Azzal, hogy a Liverpool kikapott a Bournemouth-tól, véget ért 13 mérkőzéses veretlenségi sorozata, s a negyedik helyen áll 23 mérkőzésen szerzett 36 ponttal, jócskán leszakadva az éllovas Arsenaltól.

A 44 éves Alonsót két hete menesztették a Real Madrid vezetőedzői posztjáról.