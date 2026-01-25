Vízilabda: Elfogytunk a végére, Eb-ezüstérmes a magyar válogatott

A találkozót a szerbek parádés védekezése döntötte el, a magyarok a második félidőben csak két gólt szereztek. Dusan Mandic, az FTC légiósa négy góllal járult hozzá csapata sikeréhez.

A szerbek történetük során - Jugoszlávia eredményeivel együtt - kilencedszer lettek a kontinens legjobbjai, és 2018 után diadalmaskodtak újra.

A 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak ez volt a kilencedik "klasszikus" döntőjük, hatodszor kell beérniük az ezüstéremmel, ám az örökrangsort így is toronymagasan vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.

Összefoglaló:

Mindkét gárda kihagyott emberelőnnyel kezdett, a második magyar fórt viszont Vigvári Vendel már a hálóba húzta. Lukic lövéséről lemaradtak a blokkok, a másik oldalon viszont hatásosak voltak a szerb kezek emberhátrányban. A hazaiak kettős emberelőnyben szerezték meg először a vezetést, a magyarok ugyancsak fórban, második nekifutásra Nagy Ákos lövésével egyenlítettek. Mindkét irányban szinte sorozatban jöttek a kiállítások, a szerbek Lukic második góljával kerültek ismét előnybe, a negyed végén Kovácsnak is ki kellett úsznia, de ekkor Vogel először védett (3-2).

A második negyed Jansik emberelőnyös góljával indult, majd egy újabb Vogel-védés után Manhercz forgácsolta szét a felső lécet fórból. Egy rossz szerb lövésből le tudtak fordulni a magyarok, Vigvári Vendel maradt szabadon és lőtt Glusac feje fölött a léc alá. A szerbek rengeteget hibáztak támadásban, hátul viszont Glusac gondoskodott róla, hogy ne változzon az eredmény. A hazaiak Mandic ötméteresével egyenlítettek, majd egy kimaradt fór után Nagy Ákos visszaúszás közben a második személyijét kapta, Uros Stevanovic időkérése után azonban Vigvári Vendel emberhátrányban labdát szerzett. Angyalnak is másodszor kellett kiülnie, Vico pedig kapu torkából nem hibázott. Az újabb magyar fórt a csapat legfiatalabb tagja, a 21 éves Varga Vince lőtte kíméletlenül a hálóba. A félidő utolsó támadása egy labdaszerzés után a magyaroké volt, de rossz passz lett a vége, így döntetlennel fordultak a csapatok (5-5).

Több mint másfél perc telt a harmadik negyedből gól nélkül, majd Mandic emelkedett ki egy szabaddobásra a vízből 1.1 másodperccel a támadóidő vége előtt, az FTC háromszoros olimpiai bajnoka pedig a hálóba bombázott. Martinovic emberelőnyben duplázta meg az előnyt, a magyaroknak pedig fél negyeden keresztül nem volt veszélyes lövésük. Jókor jött egy fór, Varga Zsolt időkérése után pedig Fekete volt a befejező közelről. Fél perccel később ő harcolt ki előnyt, Nagy Ádám azonban csúnyán fölé lőtt. Visszaúszás közben ráadásul Vigvári Vincét kiállították, sőt, Vargának is ki kellett úsznia, Vogel azonban kettős hátrányban bravúrral védett. Fekete megúszott, de ziccerben szerelték, erősen gyanús körülmények között (7-6).

Az Eb utolsó nyolc perce mindkét oldalon pontatlan lövésekkel indult, majd emberelőnyben Jansik lövését védte Glusac. Közel a negyed fele lepergett gól nélkül, amikor Tátrait küldték ki, a hazaiak szövetségi kapitánya időt kért, és Varga közeli szerelésére ötméterest fújtak a bírók. Varga Zsolt kikérte a VAR-vizsgálatot, az ítéletet azonban helybenhagyták. Az elképesztően fontosnak tűnő büntetőt természetesen Mandic vállalta el, és nem is remegett meg a keze (8-6).

A magyarok fórban támadhattak a szépítésért, de Manhercz lövését Glusac ismét védte, a túloldalon a hazaiak is megkapták emberelőnyben a lehetőséget, Lazic pedig közelről a hálóba húzott, ezzel három perccel a vége előtt úgy tűnt, eldőlt az összecsapás (9-6). Mandic kettős emberhátrányban labdát szerzett, elöl pedig a negyedik gólját szerezte, ez volt az "utolsó szög a koporsóban". A hátralevő időben kapus nélkül is próbáltak támadni a magyarok, a hazai szurkolók a találkozó végén még egy hatalmas nemzeti lobogót is felhúztak az ünneplésre (10-7).