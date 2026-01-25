Sport
Vas beragadt a rajtnál
Aztán okozatosan jött egyre előrébb és az első kört az ötödik helyen zárta a terepkár világkupa hoogerheidei futamában
Az első helyet - akárcsak egy nappal korábban Maasmechelenben - a holland Puck Pieterse szerezte meg, Vas közel három perc lemaradással végül 33. lett.
Ezzel a futammal zárult a vk-sorozat, következik a világbajnokság, amelynek felnőtt női versenyét jövő hét szombaton rendezik a hollandiai Hulstban.
Eredmény, vk, Hoogerheide (a sorozat honlapja alapján): 1. Puck Pieterse (holland, Fenix-Premier Tech) 51:54 perc, 2. Kristyna Zemanova (cseh, VIF) 6 másodperc hátrány, 3. Amandine Fouquenet (francia, Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) 10 mp h., ...33. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 2:48 perc hátrány.