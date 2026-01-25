Nem sikerült a szlovének legyőzése, nincs esély az elődöntőre

A magyar férfi kézilabda-válogatott 35-32-re kikapott Szlovéniától vasárnap az Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában Malmőben, ezzel elvesztette realitását az elődöntő elérése.

Rosta Miklós (b) és Sipos Adrián (j), valamint a szlovén Domen Tajnik a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában, a II. csoportban játszott Szlovénia-Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 25-én

A meccs elején létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak a magyarok, és bár a szlovénok többször is az üresen hagyott kapuba lőttek, a 11. percben 8-5-re vezettek Rosta Miklósék. Miután sokasodtak a hibák, csakhamar egyenlített az ellenfél, ám a folytatásban ismét rendezte védekezését a magyar együttes, és Imre Bence, illetve Rosta vezérletével 5-1-es sorozatot produkált.

A magyaroknak öttel kevesebb kapura lövésük volt az első félidőben, mint ellenfelüknek, de húsz kísérletükből csak hármat rontottak el. Két szlovén találattal zárult az első felvonás és hárommal kezdődött a második, vagyis fordított az ellenfél. A létszámfölényes támadójátéknak több volt a hátránya, mint a haszna, ennek következtében a 44. percben először volt három találat a magyarok hátránya (23-20).

Chema Rodríguez szövetségi kapitány igyekezett megtalálni a megfelelő összeállítást és a leghatékonyabb taktikát, de az 56. percig felváltva estek a gólok. Miután nyitott védekezésre váltottak Ligetvári Patrikék, sikerült visszakapaszkodni "mínusz egyre", ám a hajrában a szabad területeket jól kihasználva újabb gólokat lőtt az ellenfél.

Palasics Kristóf öt, Bartucz László egy védéssel zárt. A túloldalon Blaz Janc tíz, Kristjan Horzen és Stas Slatinek Jovicic öt-öt góllal, a Szeged balátlövője, Borut Mackovsek egy találattal, Joze Baznik öt, Miljan Vujovic két védéssel vette ki részét a sikerből.

Eredmény, középdöntő, 2. forduló, II. csoport: Szlovénia-Magyarország 35-32 (15-17) Malmö, v.: Hansen, Madsen (dánok) lövések/gólok: 47/35, illetve 44/32 gólok hétméteresből: 4/3, illetve 2/2 kiállítások: 10, illetve 6 perc Magyarország: Palasics - Fazekas 4, Ilic 4, Sipos, Ligetvári, Szita 4, Bóka 1, cserék: Imre 8, Rosta 5, Ónodi-Jánoskúti 4, Hanusz 1, Bodó, Pergel 1, Bartucz

A magyarok - akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk - két győzelemmel és egy vereséggel, pont nélkül jutottak tovább a csoportkörből. A középdöntőben pénteken 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, kedden 20.30-tól a társrendező Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak.

Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.