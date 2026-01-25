Sport
Mbappé duplájával nyerte meg a rangadót a Real Madrid
Villarreal jól játszott, de nem sikerült számára a gólszerzés
A királyi gárda góljait a világbajnok francia csatár, Kylian Mbappé szerezte, miután előbb a 47., majd - büntetőből - a 94. percben is eredményes volt.
La Liga 21. forduló: Rayo Vallecano-Osasuna 1-3 (0-1), Valencia-Espanyol 3-2 (1-0), Sevilla-Athletic Bilbao 2-1 (1-1), Villarreal-Real Madrid 0-2 (0-0), pénteken játszották: Levante-Elche 3-2 (0-1), vasárnap játsszák: Atlético Madrid-Real Mallorca 14.00, FC Barcelona-Oviedo 16.15, Real Sociedad-Celta Vigo 18.30, Alavés-Real Betis 21.00, hétfő játsszák: Girona-Getafe 21.00.
A tabella: 1. Real Madrid 51 pont, 2. FC Barcelona 49, 3. Atlético Madrid 41, 4. Villarreal 41...20. Oviedo 13.