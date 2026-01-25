Mbappé duplájával nyerte meg a rangadót a Real Madrid

A Real Madrid 2-0-ra nyert a Villarreal vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A fővárosiak ezzel a sikerrel átvették a vezetést a tabellán az FC Barcelonától, amely vasárnap délután a sereghajtó ellen lép pályára.