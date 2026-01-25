Sport
Két góllal is vezetett a DVTK, mégis a Loki örülhet
Dzsudzsákék fordítottak
Bár Colley és Bokros révén a DVTK 19 perc után kétgólos előnyben volt, a hajdúságiak mégis meg tudták fordítani a találkozót. Lássuk a részleteket!
Kétarcú együtteseket és két, egymással majdnem teljesen ellentétes félidőt láthatott a Nagyerdei Stadion közönsége vasárnap kora délután. Az első 45 perc túlnyomó része egyértelműen a vendégeké volt, akik sokkal veszélyesebben és hatékonyabban futballoztak, mint a rivális. Ebben főszereplő volt a gambiai Lamine Colley, akit Elton Acolatse távozása után a Puskás Akadémiától vett kölcsön a Diósgyőr. A támadó ugyanis előbb a 15. percben gólt szerzett, négy perccel később pedig csapattársát szolgálta ki, így alig húsz perc alatt kétgólos előnyben volt a DVTK. Colley akár el is dönthette volna az összecsapást, de óriási ziccerben a kapu fölé lőtt, ez pedig később megbosszulta magát. A hazaiak sokáig nem tudtak mit kezdeni az ellenféllel, aztán tulajdonképpen a legjobbkor, már a ráadásban jött össze nekik a szépítés.
A szünetet és a fordulást követően látható is volt, hogy a góltól lendületbe jött a Debrecen, amely a második félidőben már sokkal inkább irányította a találkozó történéseit. Kellett ugyanakkor ehhez az is, hogy tíz perc alatt fordítson a DVSC, amely aztán ezt követően - egygólos előnyének tudatában - már jelentősebb mértékben adta át a területet a Diósgyőrnek, és elsősorban az állás megőrzésére törekedett. A hajdúságiak terve bevált, így a gyengébben alakult első félidei játék ellenére otthon tartották a három pontot.
Labdarúgó FIZZ Liga 19. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–DIÓSGYŐRI VTK 3–2 (1–2
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3902 néző. Vezette: Bogár Gergő
Gólszerző: Cibla (45+1.), Kusnyír (49.), Szűcs T. (55.), ill. Colley (15.), Bokros (19.)