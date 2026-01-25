Két góllal is vezetett a DVTK, mégis a Loki örülhet

A Loki otthonába általában kikapni jár a DVTK, hiszen az eddigi 34 bajnokijából 28-at elvesztett, 4-szer csikart ki döntetlent és csak 2-szer távozott győztesen. Vasárnap kora délután viszont a sokáig a diósgyőrieknek állt a zászló, aztán még a félidő hajrájában felébredt a szebb napokat látott és tulajdonosváltáson átesett debreceni gárda és kétgólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a vendég Diósgyőrt a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

Bár Colley és Bokros révén a DVTK 19 perc után kétgólos előnyben volt, a hajdúságiak mégis meg tudták fordítani a találkozót. Lássuk a részleteket!

Kétarcú együtteseket és két, egymással majdnem teljesen ellentétes félidőt láthatott a Nagyerdei Stadion közönsége vasárnap kora délután. Az első 45 perc túlnyomó része egyértelműen a vendégeké volt, akik sokkal veszélyesebben és hatékonyabban futballoztak, mint a rivális. Ebben főszereplő volt a gambiai Lamine Colley, akit Elton Acolatse távozása után a Puskás Akadémiától vett kölcsön a Diósgyőr. A támadó ugyanis előbb a 15. percben gólt szerzett, négy perccel később pedig csapattársát szolgálta ki, így alig húsz perc alatt kétgólos előnyben volt a DVTK. Colley akár el is dönthette volna az összecsapást, de óriási ziccerben a kapu fölé lőtt, ez pedig később megbosszulta magát. A hazaiak sokáig nem tudtak mit kezdeni az ellenféllel, aztán tulajdonképpen a legjobbkor, már a ráadásban jött össze nekik a szépítés.

A szünetet és a fordulást követően látható is volt, hogy a góltól lendületbe jött a Debrecen, amely a második félidőben már sokkal inkább irányította a találkozó történéseit. Kellett ugyanakkor ehhez az is, hogy tíz perc alatt fordítson a DVSC, amely aztán ezt követően - egygólos előnyének tudatában - már jelentősebb mértékben adta át a területet a Diósgyőrnek, és elsősorban az állás megőrzésére törekedett. A hajdúságiak terve bevált, így a gyengébben alakult első félidei játék ellenére otthon tartották a három pontot.

Labdarúgó FIZZ Liga 19. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–DIÓSGYŐRI VTK 3–2 (1–2

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3902 néző. Vezette: Bogár Gergő

Gólszerző: Cibla (45+1.), Kusnyír (49.), Szűcs T. (55.), ill. Colley (15.), Bokros (19.)