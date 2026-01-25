Sport
Háromgólos Atlético-siker a La Ligában
A Mallorca volt a szenvedő fél
Magabiztosan tartották otthon mindhárom pontot a matracosok
Fotó: Pierre-Philippe MARCOU / AFP
Diego Simeone együttese ezzel megerősítette harmadik helyét a tabellán, a mallorcaiak maradtak a 16. pozícióban.
La Liga 21. forduló: Atlético Madrid-Real Mallorca 3-0 (1-0), később: FC Barcelona-Oviedo 16.15, Real Sociedad-Celta Vigo 18.30, Alavés-Real Betis 21.00, szombaton játszották: Rayo Vallecano-Osasuna 1-3 (0-1), Valencia-Espanyol 3-2 (1-0), Sevilla-Athletic Bilbao 2-1 (1-1), Villarreal-Real Madrid 0-2 (0-0), pénteken játszották: Levante-Elche 3-2 (0-1), hétfőn játsszák: Girona-Getafe 21.00.