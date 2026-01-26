"Gyakorolni kell a döntőket"

A mester rendkívül büszke csapatára, amely vasárnap este ezüstérmet nyert a belgrádi Európa-bajnokságon, amelynek döntőjében 10-7-re kapott ki a házigazda, olimpiai bajnok szerb együttestől.

"Mind a két csapat fáradtan érkezett ebbe a fináléba, ezért nem is volt olyan jó ritmusa a meccsnek. Amiben jobbak voltak a szerbek, az a tapasztalat, hogy hogyan lehet egy fontos pillanatban azt az egy-egy gólt belőni. Nekünk ez hiányzott, minél többször kell ilyen döntőt vívnunk, hogy tapasztalatot szerezzünk" - mondta a vegyes zónában Varga Zsolt.

"Összességében fantasztikus Európa-bajnokság volt, nagyon jó teljesítményekkel, büszke vagyok a csapatra, mennünk kell tovább az úton" - jegyezte meg a szakember.

Varga Zsolt ezúttal is kijelentette, rengeteget dolgoznak majd a folytatásban azért, hogy az esélyes hat-hét csapat egyikeként rendszeresen ott legyen a végjátékban.

A válogatott augusztusban a szingapúri világbajnokságon is döntős volt, az MTI kérdésére, hogy azóta miben lépett előre a gárda, a kapitány elmondta: "Több olyan meccsünk is volt, gondolok főként a spanyolok ellenire, amikor négy negyeden keresztül végig tudtuk vinni, amit akartunk. Minden versenynek megvan a külön története, ez abban volt más, hogy a lebonyolítás miatt már a csoportkör sem volt egyszerű a franciákkal és a montenegróiakkal, aztán a folytatásban szerbekkel és a spanyolokkal" - fejtette ki Varga Zsolt. Hozzátette, az döntött, hogy a legvégére ki bírta jobban fizikálisan és mentálisan.

A 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak ez volt a kilencedik "klasszikus" döntőjük, hatodszor kell beérniük az ezüstéremmel, ám az örökrangsort így is toronymagasan vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.