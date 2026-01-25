Futsal Eb: Pál Patrik szerint a magyar válogatott borította a papírformát

Pál Patrik szerint a lengyelek elleni 4-2-es győzelem a lett-litván-szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokság első fordulójában azért bravúros, mert a magyar válogatott borította a papírformát.

Az ellenfél ugyanis kilenc pozícióval megelőzve magyar nemzeti csapatot a 11. helyen áll az európai ranglistán. Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese azonban Fekete Márk révén már a hetedik percben vezetést szerzett, s bár a lengyelek még az első játékrészben fordítottak, három magyar kapufa is jelezte, nincs még lefutva az összecsapás.

"A szünetben átbeszéltük az öltözőben, hogy valóban jól játszunk, de a támadások befejezésénél jobban koncentráljunk, illetve feljebb toltuk a védekezésünket" - fogalmazott Pál Patrik az MTI kérdésére, majd kiemelte, hogy a folytatásban agresszívebben játszottak, több labdát szereztek a támadóharmadban, így a lengyelek nehezen játszották meg a centereiket. A módosított taktika eredményeként az Újpest 28 éves középpályása egyenlített a 27. percben. "Elemeztük, hogyan védekeznek a lengyelek, amikor az ellenfél kapusa hozza fel a labdát, a gólomnál Alasztics Marcell is így tett, szóval tudatos volt, hogy visszapasszolta nekem a labdát, de hogy a pálya szélén hogyan oldottam meg a támadást, az már az én döntésem volt" - tette hozzá.

A 2-2-es döntetlen után Pál Patrik klubtársa, Suscsák Máté a hajrában duplázott beállítva a 4-2-es végeredményt, ami azért sporttörténelmi siker, mert a nemzeti csapat a korábbi három Eb-szereplésén lejátszott hét mérkőzése közül egyet sem nyert meg.

"Nagy löketet adhat ez a siker a folytatásra, de nyilván a portugálok és az olaszok ellen sokkal nehezebb lesz. Korábban mindannyian elmondtuk, hogy nem feltett kezekkel jöttünk az Eb-re, és most be is bizonyítottuk. A lengyelek ellen is borítottuk a papírformát" - emelte ki.

A magyar válogatott a második fordulóban az európai ranglistán első helyen álló, a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő portugálokkal játszik, a kedden 17.30-kor kezdődő összecsapást az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

A tizenhat csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá - ha szükséges - a gólkülönbség, majd a több szerzett gól.