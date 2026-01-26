2026. január 26., hétfő

Előd

Egy tajvani tornyot is legyőzött a világhírű mászólegenda

Se kötél, se biztonság

MH
 2026. január 26. hétfő. 7:18
Ezrek bámulták izgatottan, ahogy Alex Honnold amerikai hegymászó leküzdi a Taipei 101 nevű felhőkarcolót.

Alex Honnold az épület tetején
Fotó: AFP/I-Hwa Cheng

Kötél, heveder és biztonsági felszerelés nélkül mászott meg egy tajvani felhőkarcolót Alex Honnold amerikai hegymászó - írja a BBC. Az épület - amelyet emeleteinek száma miatt Taipei 101-nek neveztek el - 508 méter) magas, acélból, üvegből és betonból áll és egy bambuszrúdra hasonlít. Honnold arról híres, hogy ő volt az első, aki megmászta a 915 méteres El Capitant, a kaliforniai Yosemite Nemzeti Parkban található függőleges gránitsziklát - szintén kötél és biztonsági felszerelés nélkül.

Honnold egy óra 31 perc alatt teljesítette a mászást, és egyetlen szóval ünnepelte az eredményt: „Beteg.” Lépésével amúgy bőven megfelezte a korábbi rekordot. A francia Alain Robert ugyanis - aki „Pókembernek” nevezi magát - négy óra alatt jutott fel a Taipei 101 tetejére. Utóbbi sportoló köteleket és hámot használt a mutatványa során.

Tajvan alelnöke, Hsiao Bi-khim gratulált Honnoldnak a teljesítményéhez. Egyben hozzátette, „...bevallom, valószínűleg én is rosszul lennék, alig bírnám nézni.” Honnoldot az épület tetején a felesége, Sanni McCandless fogadta.

