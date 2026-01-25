2026. január 25., vasárnap

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Djokovic játék nélkül negyeddöntős

Többet pihenhet a tenisz szerb szupersztárja

MH
 2026. január 25. vasárnap. 14:51
Megosztás

Novak Djokovic játék nélkül negyeddöntős az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel következő ellenfele, Jakub Mensik sérülés miatt vasárnap visszalépett.

Djokovic játék nélkül negyeddöntős
Novak Djokovics vajon kinek húzza el a nótáját legközelebb?
Fotó: Martin KEEP / AFP

"Nehéz erről írni. Mindent megtettünk a folytatásért, de vissza kell lépnem az Australian Openről egy hasizomsérülés miatt, amely az elmúlt meccsek során súlyosbodott. Most itt az ideje teljesen felépülni. Bár csalódott vagyok, azt sokáig magammal viszem, hogy itt először sikerült bejutnom a nyolcaddöntőbe" - írta közösségi oldalán a húszéves cseh játékos, aki 16. kiemelt volt az év első Grand Slam-tornáján.

Mensik és az Australian Open tízszeres bajnoka, Djokovic hétfőn találkozott volna egymással, így viszont a szerb teniszező játék nélkül jutott a nyolc közé, ahol az amerikai Taylor Fritz vagy az olasz Lorenzo Musetti lesz a riválisa.

A 38 éves Djokovic azért küzd, hogy 25. Grand Slam-tornagyőzelmével az ausztrál Margaret Court-öt maga mögött hagyva egyedüli csúcstartóvá váljon.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink