Az éllovas Arsenal is kikapott a Manchester Unitedtől

A londoniak az argentin Lisandro Martinez öngóljával szereztek vezetést, de kevesebb mint tíz perc múlva a kameruni Bryan Mbeumo kihasználta az Arsenal-védelem hibáját és kiegyenlített. A második játékrészben a dán Patrick Dorgu bombagóljával már a manchesteriek álltak jobban, és a hazaiak hiába egalizáltak egy szöglet utáni, kapu előtti kavarodást kihasználva, két perccel később a csereként beállt brazil Cunháé volt "az utolsó szó".

A negyedik helyre előrelépő manchesteriek - akik múlt hétvégén a városi rivális Cityt is legyőzték - kispadján a szezon végéig kinevezett vezetőedző, Michael Carrick ezzel továbbra is veretlen, míg a három bajnoki óta nyeretlen Arsenal előnye négy pontra csökkent a tabella élén.

Premier League, 23. forduló: Arsenal-Manchester United 2-3 (1-1), korábban: Brentford-Nottingham Forest 0-2 (0-1), Crystal Palace-Chelsea 1-3 (0-1), Newcastle United-Aston Villa 0-2 (0-1), szombaton játszották: Bournemouth-Liverpool FC 3-2 (2-1), West Ham United-Sunderland 3-1 (3-0), Burnley-Tottenham Hotspur 2-2 (1-1), Fulham-Brighton 2-1 (0-1), Manchester City-Wolverhampton Wanderers 2-0 (2-0), hétfőn játsszák: Everton-Leeds United 21.00.