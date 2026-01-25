Akár több góllal is győzhetett volna az ETO

Nagy iramban és szakadó esőben kezdődött a mérkőzés, melynek első tíz percében a Ferencváros beszorította a Győrt, amely aztán hamar felvette a ritmust. Az első nagy védést Grófnak kellett bemutatnia Benbuali lövésénél, pár perccel később Krpic fejesénél pedig már a ferencvárosi kapus sem tudott segíteni, azonban Nagy a gólvonalról tisztázott. Ezt követően hiába irányított az ETO, még az ígéretes támadásokból sem jutott el lövésekig, ellenben a hazaiak többet veszélyeztettek, különösen a jobb oldalon agilisan futballozó Makreckis remek beadásainak köszönhetően. Mindkét oldalon akadt egy nagy védelmi hiba, azonban ezek kihasználatlanul maradtak, így nem született gól a szünetig.

A második félidőt ismét a hazaiak kezdték nagyobb lendülettel, de az első játékrésszel szemben ezt a periódust már nem tudták átvészelni a vendégek, ugyanis a frissen igazolt Kovacevic góllal debütált. A győriek csak a szerencsének köszönhették, hogy nem kerültek gyorsan kétgólos hátrányba, ugyanis Nagy és Madarász is csak centikkel lőtt a bal, illetve a jobb kapufa mellé. A vendégek aztán váratlanul az első valamirevaló támadásukból egyenlítettek Benbuali révén. Döntetlen állásnál nyílt sisakos küzdelem alakult ki, mindkét fél előtt adódott lehetőség, a legnagyobb kétségtelenül Kovacevic előtt, akinek hatalmas ziccerét Megyeri hárította. A kihagyott helyzet meg is bosszulta magát, mert egy mesterien, kényszerítőkkel végigvitt akció befejezéseként Bumba találatával fordított a Győr. A hátralévő bő negyedórában is felváltva forogtak veszélyben a kapuk, az egyik oldalon Ötvös centikkel lőtt a keresztléc fölé, a remekül kontrázó győrieknél pedig a csereként beállt Njie célzott pontatlanul nagy helyzetben, azonban nem sokkal később Stefulj már nem hibázott, ezzel eldöntötte a színvonalas és izgalmas rangadót.

Az ETO sorozatban hatodik sikerét aratta az élvonalban, ráadásul több mint húsz év után tudott nyerni az Üllői úton, melynek köszönhetően négy pontra növelte a különbséget a harmadik helyre visszacsúszó Ferencvárossal szemben.

A fővárosiak ebben az idényben a tíz hazai bajnoki mérkőzésükből már az ötödiket vesztették el, és csupán háromszor tartották otthon a három pontot.