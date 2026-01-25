A Paks felcsúti sikere listavezető helyet jelent

A Paks 2-1-re győzött a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójának szombati rangadóján, ezzel átvette a vezetést a tabellán.

Paksi rohamokkal indult a találkozó, több kihagyott helyzetet és kapufákat követően büntetőből szerzett vezetést a vendég gárda. A tolnaiak azonban csak hat percig örülhettek, mert a Puskás Akadémia egy gyors ellentámadás után Kovácsik szabálytalansága után tizenegyeshez jutott és egyenlített. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a meccs, a nagyobb lehetőségek azonban továbbra is a Paks előtt adódtak.

Fordulást követően mezőnyfölénybe kerültek a hazaiak, többet birtokolták a labdát, ám nem tudtak betalálni. A Paks játéka visszaesett a második félidőre, elvétve jutottak csak el a hazai kapuig, viszont amikor eljutottak, akkor komoly esélyük volt a vezetés újbóli megszerzésére. Mégsem egy ziccer után vezetett ismét a Paks, hanem Osváth Attila jobboldali beadásából, amely mindenki mellett eltekeredett és úgy kötött ki a kapuban. A Puskás Akadémia ment előre az egyenlítésért, de a vendégek magabiztosan megőrizték előnyüket és három bajnoki pontot szereztek.

Fizz Liga (NB I), 19. forduló: Puskás Akadémia FC – Paksi FC 1-2 (1-1) Pancho Aréna, v.: Karakó gólszerző: Nagy Zs. (23., 11-esből), illetve Horváth K. (17., 11-esből), Osváth (83.) sárga lap: Ásványi (15.), Nagy Zs. (29.), Vékony (50.), Markgráf (89.), Duarte (90+4.), illetve Kovácsik (21.)

Puskás Akadémia: Szappanos – Maceiras, Golla, Markgráf, Nagy Zs. – Soisalo (Harutyunjan, 81.) , Duarte, Ásványi (Nissila, a szünetben) – Fameyeh (Németh A., 77.), Lukács D., Dárdai (Vékony, 19.)

Paks: Kovácsik – Lenzsér, Szabó, Vécsei – Osváth, Windecker (Ádám M., 78.), Papp, Horváth K., Zeke – Tóth B. (Balogh B., 90+1.), Szendrei (Gyurkits, 59.)