A második félidőben elintézte a listavezető a sereghajtót

Az FC Barcelona 3-0-s győzelmet aratott a sereghajtó Oviedo felett a spanyol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A katalánok harmadik gólját Lamine Yamal ollózta csodás mozdulattal, a Barca pedig visszavette az első helyet a tabellán.

La Liga 21. forduló: FC Barcelona-Oviedo 3-0 (0-0), korábban: Atlético Madrid-Real Mallorca 3-0 (1-0), később: Real Sociedad-Celta Vigo 18.30, Alavés-Real Betis 21.00, szombaton játszották: Rayo Vallecano-Osasuna 1-3 (0-1), Valencia-Espanyol 3-2 (1-0), Sevilla-Athletic Bilbao 2-1 (1-1), Villarreal-Real Madrid 0-2 (0-0), pénteken játszották: Levante-Elche 3-2 (0-1), hétfőn játsszák: Girona-Getafe 21.00.